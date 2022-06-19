https://arabic.sputniknews.com/20220619/أجمل-لاعبة-كرة-قدم-في-العالم-مودريتش-هو-مثلي-الأعلى-1063844198.html

أجمل لاعبة كرة قدم في العالم: مودريتش هو مثلي الأعلى

أجمل لاعبة كرة قدم في العالم: مودريتش هو مثلي الأعلى

كشفت الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش الملقبة بـ "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"، عن مثلها الأعلى في عالم الكرة المستديرة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T07:23+0000

2022-06-19T07:23+0000

2022-06-19T07:23+0000

رياضة

لاعبة

كرواتيا

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وقالت ماركوفيتش، في مقابلة مع موقع "20 دقيقة" الكرواتي: "من المؤكد أن مودريتش نموذج أحتذي به. إنه لاعب كرة قدم عالمي ويمثل كرواتيا"، مضيفة: "هناك العديد من اللاعبات الجيدات بين النساء، مثل باخمان".وأضافت: "اللاعب المفضل لديّ هو كريستيانو رونالدو لأنه منضبط للغاية، أعتقد أنه من المهم للغاية أن تبذل قصارى جهدك في الرياضة وأن تتمتع بعقلية جيدة مثله".وتابعت آنا ماريا البالغ عمرها 22 عاما، والتي تعلب في صفوف غراسهوبر السويسري: "أعجبتني المقالات التي وصفتني بأجمل لاعبة كرة قدم أو واحدة من الأجمل لأن سماع أنني جميلة أمر يسعدني. ولكن بعد ذلك ظهرت مقالات في الصحف وُصفت فيها بأنني لاعبة كرة القدم الأكثر إثارة. لم يعجبني ذلك".وأردفت: "بعد ذلك، كتب لي الكثير من الناس متظاهرين بأنهم مدربون، وأنا أعرف بالضبط ما يريدون مني. لم يروني أبدًا ألعب كرة القدم ولا ينظرون إلا إلى الخارج. أجد ذلك مؤسفًا للغاية. أعتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن يكتشفوا المزيد مسبقًا وأن يروا ما يمكنني فعله في ما يتعلق بكرة القدم".وتحظى الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش بمتابعة الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد متابعيها على موقع "إنستغرام" أكثر من 650 ألف معجب.

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رياضة, لاعبة, كرواتيا