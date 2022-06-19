https://arabic.sputniknews.com/20220619/ارتفاع-عدد-إصابات-الكوليرا-في-العراق-إلى-17-حالة-1063882771.html
ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة
ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة
ارتفع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة اليوم الأحد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:29+0000
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وأعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي، اليوم، تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في المحافظة.وأشار المحافظ إلى أن "مستشفيات المحافظة سجلت اليوم 4 إصابات مؤكدة بالكوليرا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).ولفت المحافظ إلى أن "هناك خمس حالات أخرى مشكوك بإصابتها"، مؤكدا أنه ""تم تهيئة المستشفيات لاستقبال أي حالة وتجهيز كافة الاحتياجات".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.وأوضحت الوزارة بأنه "تم تشخيص إصابة واحدة في كركوك، وإصابتين في المثنى، فيما بلغت محافظة السليمانية 10 إصابات".وأكدت الوزارة أن "المؤسسات الصحية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بها".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-العراقية-لـسبوتنيك-لم-نسجل-أي-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-وفرص-انتشاره-ضئيلة-جدا-1062508900.html
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أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة
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ارتفع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة اليوم الأحد.
وأعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي، اليوم، تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن "مستشفيات المحافظة سجلت اليوم 4 إصابات مؤكدة بالكوليرا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
.
ولفت المحافظ إلى أن "هناك خمس حالات أخرى مشكوك بإصابتها"، مؤكدا أنه ""تم تهيئة المستشفيات لاستقبال أي حالة وتجهيز كافة الاحتياجات".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية
تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.
وأوضحت الوزارة بأنه "تم تشخيص إصابة واحدة في كركوك، وإصابتين في المثنى، فيما بلغت محافظة السليمانية 10 إصابات".
وأكدت الوزارة أن "المؤسسات الصحية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بها".