عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/ارتفاع-عدد-إصابات-الكوليرا-في-العراق-إلى-17-حالة-1063882771.html
ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة
ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة
ارتفع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة اليوم الأحد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:29+0000
2022-06-19T20:29+0000
أخبار العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6107aa85b0678e41c5d4f3384c7106f.jpg
وأعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي، اليوم، تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في المحافظة.وأشار المحافظ إلى أن "مستشفيات المحافظة سجلت اليوم 4 إصابات مؤكدة بالكوليرا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).ولفت المحافظ إلى أن "هناك خمس حالات أخرى مشكوك بإصابتها"، مؤكدا أنه ""تم تهيئة المستشفيات لاستقبال أي حالة وتجهيز كافة الاحتياجات".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.وأوضحت الوزارة بأنه "تم تشخيص إصابة واحدة في كركوك، وإصابتين في المثنى، فيما بلغت محافظة السليمانية 10 إصابات".وأكدت الوزارة أن "المؤسسات الصحية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بها".
https://arabic.sputniknews.com/20220521/الصحة-العراقية-لـسبوتنيك-لم-نسجل-أي-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-وفرص-انتشاره-ضئيلة-جدا-1062508900.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050029316_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bf25490537b170452728717f9439b114.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة

20:29 GMT 19.06.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
تابعنا عبرTelegram
ارتفع عدد إصابات الكوليرا في العراق إلى 17 حالة اليوم الأحد.
وأعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي، اليوم، تسجيل 4 إصابات بالكوليرا في المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن "مستشفيات المحافظة سجلت اليوم 4 إصابات مؤكدة بالكوليرا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
ولفت المحافظ إلى أن "هناك خمس حالات أخرى مشكوك بإصابتها"، مؤكدا أنه ""تم تهيئة المستشفيات لاستقبال أي حالة وتجهيز كافة الاحتياجات".
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2022
الصحة العراقية لـ"سبوتنيك": لم نسجل أي إصابة بفيروس جدري القردة وفرص انتشاره ضئيلة جدا
21 مايو, 13:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 13 إصابة بالكوليرا في محافظات كركوك والسليمانية والمثنى.
وأوضحت الوزارة بأنه "تم تشخيص إصابة واحدة في كركوك، وإصابتين في المثنى، فيما بلغت محافظة السليمانية 10 إصابات".
وأكدت الوزارة أن "المؤسسات الصحية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة ويتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للحالات المؤكدة والمشتبه بها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала