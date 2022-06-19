https://arabic.sputniknews.com/20220619/الاتحاد-الدولي-للسباحة-يصدر-قرارا-بشأن-مشاركة-المتحولين-جنسيا-في-منافسات-السيدات-1063880991.html
الاتحاد الدولي للسباحة يصدر قرارا بشأن مشاركة المتحولين جنسيا في منافسات السيدات
الاتحاد الدولي للسباحة يصدر قرارا بشأن مشاركة المتحولين جنسيا في منافسات السيدات
أصدر الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T19:44+0000
2022-06-19T19:44+0000
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن أعضاء الاتحاد الدولي للسباحة صوتوا في المؤتمر العام الاستثنائي للمنظمة بنسبة 71.5% لصالح "سياسة إدراج الجنسين" الجديدة التي تسمح فقط للسباحين الذين تحولوا جنسيا قبل سن 12 عامًا بالمنافسة في الأحداث النسائية. قال جيمس بيرس، المتحدث باسم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، إن القرار لا يعني التشجيع على التحول الجنسي بحلول سن 12 عاما، لكن العلماء يرون أن من يتحول جنسيا بعد سن البلوغ فهذا يعطي المتحول ميزة جسمانية إضافية وهو أمر غير عادل.وأشار بيرس إلى أن السياسة الجديدة للاتحاد الدولي للسباحة، والمكونة من 24 صفحة، تتضمن مقترحات بزيادة عدد المنافسات، لكن هذه التفاصيل لا تزال بحاجة إلى العمل عليها.وفي وقت سابق، أثارت جملة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أبريل/ نيسان الماضي ضمن تغريدة بمناسبة الاحتفال بيوم "المتحولين جنسيا"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال بايدن في التغريدة: "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسيا للظهور، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الاتحاد الدولي للسباحة يصدر قرارا بشأن مشاركة المتحولين جنسيا في منافسات السيدات
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أصدر الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في المنافسات النسائية.
أفادت وكالة "فرانس برس" بأن أعضاء الاتحاد الدولي للسباحة صوتوا في المؤتمر العام الاستثنائي للمنظمة بنسبة 71.5% لصالح "سياسة إدراج الجنسين" الجديدة التي تسمح فقط للسباحين الذين تحولوا جنسيا قبل سن 12 عامًا بالمنافسة في الأحداث النسائية.
قال جيمس بيرس، المتحدث باسم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، إن القرار لا يعني التشجيع على التحول الجنسي بحلول سن 12 عاما، لكن العلماء يرون أن من يتحول جنسيا بعد سن البلوغ فهذا يعطي المتحول ميزة جسمانية إضافية وهو أمر غير عادل.
وأشار بيرس إلى أن السياسة الجديدة للاتحاد الدولي للسباحة، والمكونة من 24 صفحة، تتضمن مقترحات بزيادة عدد المنافسات، لكن هذه التفاصيل لا تزال بحاجة إلى العمل عليها.
وفي وقت سابق، أثارت جملة قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن
، في أبريل/ نيسان الماضي ضمن تغريدة بمناسبة الاحتفال بيوم "المتحولين جنسيا"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بايدن في التغريدة: "إلى كل شخص يحتفل بيوم المتحولين جنسيا للظهور
، أريدك أن تعرف أن رئيسك يراك.. وإدارتي بأكملها تراك على ما أنت - خلقت على صورة الرب وتستحق الكرامة والاحترام والدعم".