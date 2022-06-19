https://arabic.sputniknews.com/20220619/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-بعد-دوي-صافرات-الإنذار-في-القدس-1063874287.html

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بعد دوي صافرات الإنذار في القدس

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بعد دوي صافرات الإنذار في القدس

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بيانا حول دوي صافرات الإنذار في مدينة القدس وبلدات واقعة جنوبي البلاد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T17:21+0000

2022-06-19T17:21+0000

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وصرح الجيش في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر "في أعقاب الإنذارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة في منطقة القدس وجنوب البلاد، على ما يبدو يدور الحديث عن عطل، والموضوع قيد التحقيق. لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن سكان مدينة القدس قد أبلغوا عن سماعهم أصوات صفارات الإنذار في مناطق واسعة من المدينة.وأكد الموقع أن صافرات الإنذار قد سمعت بضوح، في مستوطنة نافيه يعقوب القريبة من بيت حنينا، الواقعة في مدينة القدس، وأن إطلاق الصافرات يبدو كان بسبب عُطل فني.يأتي ذلك، على وقع تزايد التوترات بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل خلال الساعات الماضية، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان فجر أمس السبت، تبعه قصف إسرائيل مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" في القطاع.وكانت آخر مواجهة عسكرية بين الجانبين في مايو/آيار 2021 واستمرت لمدة 11 يوما شهدت قصفا إسرائيليا مكثفا على قطاع غزة مقابل إطلاق أكثر من 4 آلاف صاروخ من القطاع على مدن جنوب ووسط إسرائيل، وانتهت تلك المواجهة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى الفلسطينيين ونحو 13 قتيلا على الجانب الإسرائيلي بوقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

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