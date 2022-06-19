https://arabic.sputniknews.com/20220619/الجيش-المصري-يعلن-سقوط-طائرة-مقاتلة-أثناء-التدريبات-1063882242.html
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات
أعلن المتحدث الرسمي للجيش المصري، مساء اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:15+0000
2022-06-19T20:15+0000
2022-06-19T20:16+0000
الجيش المصري
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104406/59/1044065946_0:0:2354:1324_1920x0_80_0_0_7d97c0869aa3c42d23f5ba77168b4cf7.jpg
وقال غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري عبر بيان في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن قائد الطائرة نجا من الحادث.وأضاف المتحدث أن عطلا فنيا تسبب في سقوط الطائرة المقاتلة بإحدى مناطق التدريب.وتابع أنه "جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104406/59/1044065946_262:0:2354:1569_1920x0_80_0_0_f759c59852a3de3a87c981de2c49ace2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش المصري, أخبار مصر الآن
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات
20:15 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 20:16 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي للجيش المصري، مساء اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات.
وقال غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري عبر بيان في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن قائد الطائرة نجا من الحادث.
وأضاف المتحدث أن عطلا فنيا تسبب في سقوط الطائرة
المقاتلة بإحدى مناطق التدريب.
وتابع أنه "جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".
12 أكتوبر 2021, 16:13 GMT