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الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات
أعلن المتحدث الرسمي للجيش المصري، مساء اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T20:15+0000
2022-06-19T20:16+0000
الجيش المصري
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وقال غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري عبر بيان في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن قائد الطائرة نجا من الحادث.وأضاف المتحدث أن عطلا فنيا تسبب في سقوط الطائرة المقاتلة بإحدى مناطق التدريب.وتابع أنه "جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".
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الجيش المصري, أخبار مصر الآن

الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات

20:15 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 20:16 GMT 19.06.2022)
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مروحية Mi-17 تابعة للقوات المسلحة المصرية - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Андрей Чаплыгин
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أعلن المتحدث الرسمي للجيش المصري، مساء اليوم الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات.
وقال غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري عبر بيان في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن قائد الطائرة نجا من الحادث.
وأضاف المتحدث أن عطلا فنيا تسبب في سقوط الطائرة المقاتلة بإحدى مناطق التدريب.
وتابع أنه "جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".
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