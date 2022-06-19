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https://arabic.sputniknews.com/20220619/الرئاسة-التركية-أردوغان-وهرتسوغ-ناقشا-مكافحة-الإرهاب-ومواصلة-الحوار-بين-البلدين-1063872582.html
الرئاسة التركية: أردوغان وهرتسوغ ناقشا مكافحة الإرهاب ومواصلة الحوار بين البلدين
الرئاسة التركية: أردوغان وهرتسوغ ناقشا مكافحة الإرهاب ومواصلة الحوار بين البلدين
بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T16:32+0000
2022-06-19T16:32+0000
أخبار تركيا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء التركية، ناقش الرئيس التركي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية.وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها، أن الرئيسين أردوغان وهرتسوغ اتفقا على مواصلة الحوار بشأن العلاقات بين البلدين والمنطقة بشأن مكافحة الإرهاب والأمن.ووجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الشكر للرئيس أردوغان على جهود تركيا في مكافحة الإرهاب.أكدت إسرائيل، اليوم الأحد، على "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا".وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعرب عن امتنانه لنظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية"، مشددا على أن "التهديد لم ينته بعد".
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أخبار تركيا اليوم

الرئاسة التركية: أردوغان وهرتسوغ ناقشا مكافحة الإرهاب ومواصلة الحوار بين البلدين

16:32 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / STRالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / STR
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بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.
وحسب وكالة الأنباء التركية، ناقش الرئيس التركي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية.
وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان لها، أن الرئيسين أردوغان وهرتسوغ اتفقا على مواصلة الحوار بشأن العلاقات بين البلدين والمنطقة بشأن مكافحة الإرهاب والأمن.
ووجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الشكر للرئيس أردوغان على جهود تركيا في مكافحة الإرهاب.
أكدت إسرائيل، اليوم الأحد، على "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا".
وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعرب عن امتنانه لنظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية"، مشددا على أن "التهديد لم ينته بعد".
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