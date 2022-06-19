https://arabic.sputniknews.com/20220619/إعلام-هرتزوغ-يشكر-أردوغان-بعد-إحباط-هجوم-إيراني-على-إسرائيليين-في-تركيا-ويؤكد-أن-التهديد-لم-ينته-1063865302.html
إعلام: هرتزوغ يشكر أردوغان بعد إحباط هجوم إيراني على إسرائيليين في تركيا ويؤكد أن التهديد لم ينته
إعلام: هرتزوغ يشكر أردوغان بعد إحباط هجوم إيراني على إسرائيليين في تركيا ويؤكد أن التهديد لم ينته
أكدت إسرائيل، اليوم الأحد، على "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:28+0000
2022-06-19T14:28+0000
2022-06-19T14:28+0000
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وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أعرب عن امتنانه لنظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية"، مشددا على أن "التهديد لم ينته بعد".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت في وقت سابق اليوم، أن هرتزوغ اتصل هاتفيا بالرئيس أردوغان، على خلفية التهديدات الإيرانية بشن هجوم في إسطنبول على مواطنين ورعايا إسرائيليين.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج، مشيرا إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا.وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
إعلام: هرتزوغ يشكر أردوغان بعد إحباط هجوم إيراني على إسرائيليين في تركيا ويؤكد أن التهديد لم ينته
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أكدت إسرائيل، اليوم الأحد، على "ضرورة مواصلة الجهد المشترك مع تركيا في مواجهة الإرهاب في ظل ما كشفت عنه تل أبيب مؤخرا بوصفه مخططات إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا".
وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أعرب عن امتنانه لنظيره التركي، خلال اتصال هاتفي، على جهوده في إحباط هجوم إرهابي على الأراضي التركية"، مشددا على أن "التهديد لم ينته بعد".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت في وقت سابق اليوم، أن هرتزوغ اتصل هاتفيا بالرئيس أردوغان
، على خلفية التهديدات الإيرانية بشن هجوم في إسطنبول على مواطنين ورعايا إسرائيليين.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن إيران تحاول استهداف الإسرائيليين في وجهات مختلفة في الخارج، مشيرا إلى حالة التوتر الأمني مع إيران والخوف من قيام الخلايا الإيرانية بهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا.
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة الحكومة، الامتناع عن السفر إلى تركيا
، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على أمنهم، مشددا على أن من يرسل الإرهابيين ويستهدف المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء أمس السبت، عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية
أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين.
وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.