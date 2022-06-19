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السيسي يستقبل ملك الأردن في شرم الشيخ
السيسي يستقبل ملك الأردن في شرم الشيخ
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:03+0000
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صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وصلا اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.وأشارت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان في استقبالهما في مطار شرم الشيخ الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/ملك-الأردن-يجري-اتصالا-هاتفيا-بالعاهل-المغربي-للاطمئنان-على-صحته-1063839227.html
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أخبار مصر الآن, أخبار الأردن

السيسي يستقبل ملك الأردن في شرم الشيخ

11:03 GMT 19.06.2022
© Sputnik . Egyptian Presidencyالسيسي وملك الأردن
السيسي وملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . Egyptian Presidency
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
ملك الأردن، عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
ملك الأردن يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي للاطمئنان على صحته
أمس, 21:47 GMT
وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وصلا اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأشارت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان في استقبالهما في مطار شرم الشيخ الدولي.
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