https://arabic.sputniknews.com/20220619/السيسي-يستقبل-ملك-الأردن-في-شرم-الشيخ-1063852957.html
السيسي يستقبل ملك الأردن في شرم الشيخ
السيسي يستقبل ملك الأردن في شرم الشيخ
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T11:03+0000
2022-06-19T11:03+0000
2022-06-19T11:03+0000
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صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وصلا اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.وأشارت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان في استقبالهما في مطار شرم الشيخ الدولي.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/ملك-الأردن-يجري-اتصالا-هاتفيا-بالعاهل-المغربي-للاطمئنان-على-صحته-1063839227.html
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السيسي يستقبل ملك الأردن في شرم الشيخ
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، في مدينة شرم الشيخ، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام"
.
وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وصلا اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأشارت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان في استقبالهما في مطار شرم الشيخ الدولي.