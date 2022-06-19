https://arabic.sputniknews.com/20220619/انتشال-4-جثث-لمهاجرين-غير-شرعيين-قبالة-السواحل-التونسية-1063886005.html
انتشال 4 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية
انتشال 4 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية
أعلنت وزارة الداخلية، في تونس، اليوم الأحد، انتشال أربع جثث لمهاجرين قبالة السواحل الشرقية للبلاد. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T21:32+0000
2022-06-19T21:32+0000
2022-06-19T21:32+0000
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وقال مدير مكتب الاعلام والاتصال في الوزارة فاكر بوزغاية لوكالة "فرانس برس" إن قوات حرس الحدود "انتشلت أربع جثث متحلّلة بالقرب من الشاطئ" في محافظة صفاقس (وسط-شرق) بعدما غرق مركب هؤلاء المهاجرين قبل ايام.وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية التونسية لم تقدم مزيدا من التفاصيل عن حادث الغرق ومكان انطلاق المهاجرين.ولفتت إلى أنه مع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.ونهاية الشهر الماضي أعلن خفر السواحل التونسي أن نحو 75 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه مئة مهاجر، ومطلع مايو أعلنت السلطات التونسية العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.وفُقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة ب1401 عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/تونس-تعلن-إحباط-محاولة-هجرة-غير-شرعية-بزورق-مطاطي-1062528602.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
انتشال 4 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية
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أعلنت وزارة الداخلية، في تونس، اليوم الأحد، انتشال أربع جثث لمهاجرين قبالة السواحل الشرقية للبلاد.
وقال مدير مكتب الاعلام والاتصال في الوزارة فاكر بوزغاية لوكالة "فرانس برس" إن قوات حرس الحدود "انتشلت أربع جثث متحلّلة بالقرب من الشاطئ" في محافظة صفاقس (وسط-شرق) بعدما غرق مركب هؤلاء المهاجرين قبل ايام.
وأشارت الوكالة إلى أن وزارة الداخلية التونسية لم تقدم مزيدا من التفاصيل عن حادث الغرق ومكان انطلاق المهاجرين.
ولفتت إلى أنه مع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية من تونسيين وآخرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.
ونهاية الشهر الماضي أعلن خفر السواحل التونسي أن نحو 75 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه مئة مهاجر، ومطلع مايو أعلنت السلطات التونسية العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.
وفُقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة ب1401 عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.