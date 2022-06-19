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https://arabic.sputniknews.com/20220619/بالأرقام-الزمالك-لا-يعرف-الفوز-على-الأهلي-عندما-يسجل-شيكابالا-1063886605.html
بالأرقام.. الزمالك لا يعرف الفوز على الأهلي عندما يسجل شيكابالا
بالأرقام.. الزمالك لا يعرف الفوز على الأهلي عندما يسجل شيكابالا
انتهت مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة 20... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T22:07+0000
2022-06-19T22:07+0000
شيكابالا
أخبار الزمالك اليوم
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بدأت المباراة قوية من جهة الأهلي الذي في الدقيقة 12، ولكن المباراة انقلبت رأسا على عقب بعد نزول قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، والذي صنع هدف الزمالك الأول كما سجل الهدف الثاني.واستطاع شيكابالا أن يسجل خلال مسيرته 4 أهداف في مرمى الأهلي، ولكن المفارقة أن الزمالك لم يفز في أي منهم.أول أهداف شيكابالا كانت في نهائي كأس مصر 2007، حين فاز الأهلي (4-3) في الوقت الإضافي، وفقا لموقع "كورة".ثم جاء ثاني أهداف شيكابالا في القمة بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، حين فاز الأهلي (2-1) بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.ثالث أهداف شيكابالا جاء في مباراة الدور الأول بالدوري الموسم الماضي، وهو هدف كربوني من هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بهدفي محمد شريف.
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شيكابالا, أخبار الزمالك اليوم

بالأرقام.. الزمالك لا يعرف الفوز على الأهلي عندما يسجل شيكابالا

22:07 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARلاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"
لاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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انتهت مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مؤجلات الجولة 20 بالدوري الممتاز.
بدأت المباراة قوية من جهة الأهلي الذي في الدقيقة 12، ولكن المباراة انقلبت رأسا على عقب بعد نزول قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، والذي صنع هدف الزمالك الأول كما سجل الهدف الثاني.
واستطاع شيكابالا أن يسجل خلال مسيرته 4 أهداف في مرمى الأهلي، ولكن المفارقة أن الزمالك لم يفز في أي منهم.
أول أهداف شيكابالا كانت في نهائي كأس مصر 2007، حين فاز الأهلي (4-3) في الوقت الإضافي، وفقا لموقع "كورة".
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ثم جاء ثاني أهداف شيكابالا في القمة بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، حين فاز الأهلي (2-1) بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.
ثالث أهداف شيكابالا جاء في مباراة الدور الأول بالدوري الموسم الماضي، وهو هدف كربوني من هدفه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بهدفي محمد شريف.
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