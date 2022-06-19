https://arabic.sputniknews.com/20220619/صلاح-باق-في-ليفربول-وإدارة-الريدز-في-موقف-صعب-بسبب-الفرعون-1063886133.html
صلاح باق في ليفربول وإدارة الريدز في موقف صعب بسبب الفرعون
صلاح باق في ليفربول وإدارة الريدز في موقف صعب بسبب الفرعون
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، باق في أنفيلد للموسم المقبل. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T21:34+0000
2022-06-19T21:34+0000
2022-06-19T21:34+0000
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وبحسب صحيفة "ميرور"، صلاح يريد الضغط على إدارة ليفربول من أجل الحصول على 400 ألف إسترليني في الأسبوع.ويتبقى في عقد صلاح موسم واحد، حيث ينتهي تعاقده مع الريدز الصيف المقبل وهو ما يضع الإدارة في موقف صعب إذ يتحتم عليها اتخاذ موقف جاد مع صاحب الـ 30 عاما قبل يناير المقبل، حتى لا يرحل مجانا.ويتابين موقف صلاح وإدارة ليفربول حيث يرى صلاح أنه يستحق أن يحصل على هذا المبلغ كونه أحد أهم اللاعبين في العالم، بينما ترفض الإدارة مطالبه المادية بسبب اتباعها سياسة تقشفية في الأجور.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/أهداف-مباراة-الأهلي-والزمالك-في-الدوري-المصري-2-2-فيديو-1063883790.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صلاح باق في ليفربول وإدارة الريدز في موقف صعب بسبب الفرعون
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، باق في أنفيلد للموسم المقبل.
وبحسب صحيفة
"ميرور"، صلاح يريد الضغط على إدارة ليفربول من أجل الحصول على 400 ألف إسترليني في الأسبوع.
ويتبقى في عقد صلاح موسم واحد، حيث ينتهي تعاقده مع الريدز الصيف المقبل
وهو ما يضع الإدارة في موقف صعب إذ يتحتم عليها اتخاذ موقف جاد مع صاحب الـ 30 عاما قبل يناير المقبل، حتى لا يرحل مجانا.
ويتابين موقف صلاح وإدارة ليفربول حيث يرى صلاح أنه يستحق أن يحصل على هذا المبلغ كونه أحد أهم اللاعبين في العالم، بينما ترفض الإدارة مطالبه المادية بسبب اتباعها سياسة تقشفية في الأجور.