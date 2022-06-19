https://arabic.sputniknews.com/20220619/بايدن-يقفز-لإثبات-أنه-في-حالة-جيدة-بعد-السقوط-من-الدراجة-فيديو-1063844905.html

بايدن يقفز لإثبات أنه في حالة جيدة بعد السقوط من الدراجة... فيديو

بايدن يقفز لإثبات أنه في حالة جيدة بعد السقوط من الدراجة... فيديو

أدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حركة أمام الصحفيين والمراسلين لإثبات أنه في حالة جيدة، بعد سقوطه ‏من دراجة هوائية، أمس السبت.‏ 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T07:49+0000

2022-06-19T07:49+0000

2022-06-19T07:49+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأثناء خروجه من كنيسة في شاطئ ريهوبوث، بعد ساعات من سقوطه، سألته مراسلة من بعيد عن حالته الصحية بعد السقوط، لينظر بايدن إليها ثم قفز سريعا ورفع قبضتيه، دون حديث، في إشارة منه إلى أنه بحالة جيدة.وسقط جو بايدن (79 عاما) من على دراجته، أمس السبت، أثناء ركوبها بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير، حيث احتفل هو وزوجته بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.وبحسب ما ورد، قال بايدن للصحافة: "أنا بخير"، لقد واجهت مشكلة في نزع حذائي عن دواستَي الدراجة ما تسبب في السقوط.وتم تصوير الحدث من المتفرجين الموجودين هناك.يذكر أن هذا الموقف ليس الأول الذي يتعرض فيه بايدن للسقوط، إذ سبق وسقط الرئيس الأمريكي 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/كيف-علق-ترامب-على-سقوط-بايدن-من-دراجة-هوائية-فيديو-1063842539.html

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