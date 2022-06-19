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تركيا: لن نسمح بعودة البلقان لأيام التسعينات المظلمة
تركيا: لن نسمح بعودة البلقان لأيام التسعينات المظلمة
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن أنقرة لن تسمح بعودة منطقة البلقان إلى الأيام المظلمة التي عاشتها في حقبة التسعينات. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T12:45+0000
2022-06-19T12:45+0000
أخبار تركيا اليوم
البلقان
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو، التي مثلت المحطة الأخيرة في جولته بدول البلقان، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الخارجية التركي: "لقد قلنا مرارا إننا لن نسمح بعودة هذه المنطقة للأيام المظلمة في التسعينات، ونبذل كل ما في وسعنا في سبيل ذلك".وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده ستواصل جهودها في هذا الإطار بصفتها دولة تمتلك علاقات جيدة مع جميع الدول في المنطقة وبإمكانها الحديث مع الجميع.وأكد على أهمية الحوار من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة.وشدد على أن بلاده تدعم الحوار بين كوسوفو وصربيا، وأنها تعتقد بضرورة التوصل إلى اتفاق بين البلدين عن طريق الدبلوماسية.
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أخبار تركيا اليوم, البلقان

تركيا: لن نسمح بعودة البلقان لأيام التسعينات المظلمة

12:45 GMT 19.06.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن أنقرة لن تسمح بعودة منطقة البلقان إلى الأيام المظلمة التي عاشتها في حقبة التسعينات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو، التي مثلت المحطة الأخيرة في جولته بدول البلقان، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال وزير الخارجية التركي: "لقد قلنا مرارا إننا لن نسمح بعودة هذه المنطقة للأيام المظلمة في التسعينات، ونبذل كل ما في وسعنا في سبيل ذلك".
وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده ستواصل جهودها في هذا الإطار بصفتها دولة تمتلك علاقات جيدة مع جميع الدول في المنطقة وبإمكانها الحديث مع الجميع.
وأكد على أهمية الحوار من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في المنطقة.
وشدد على أن بلاده تدعم الحوار بين كوسوفو وصربيا، وأنها تعتقد بضرورة التوصل إلى اتفاق بين البلدين عن طريق الدبلوماسية.
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