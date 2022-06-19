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https://arabic.sputniknews.com/20220619/خبير-أمريكي-الولايات-المتحدة-أطلقت-النار-على-نفسها-بسبب-روسيا-1063842232.html
خبير أمريكي: الولايات المتحدة "أطلقت النار على نفسها" بسبب روسيا
خبير أمريكي: الولايات المتحدة "أطلقت النار على نفسها" بسبب روسيا
قال وليام روجر، رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا انتهى الأمر بأمريكا إلى "إطلاق النار على قدميها". 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T06:25+0000
2022-06-19T06:25+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف روجر في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قوله إنه نادرا ما تؤدي العقوبات إلى حقيقة أن الدول تهدف إلى "تغيير سلوكها". وقال:لكن لا يمكنك إجبار رؤساء الدول على التخلي عما يعتبرونه في غاية الأهمية لمصالحهم الوطنية الحيوية. في حالة روسيا، هذا هو الوضع في أوكرانيا.وأضاف قائلا: "تم إخبارنا بكل هذه اليخوت التي صادرناها، ثم كان علينا دفع تكاليف صيانتها. وهذا مجرد مثال صغير. ومع ذلك، نرى هذا في حالة أسعار النفط، وفي حالة أسعار المواد الغذائية. وبعد ذلك، تقول الولايات المتحدة أمام أعيننا: كما تعلمون، نحتاج إلى تقديم الدعم للمساعدات الغذائية العالمية".وقال روجر إن الوضع مع العقوبات بدا "متوقعا للغاية"، حيث درس العلماء القضية لعقود ووجدوا أن سياسة الضغط "لا تساعد كثيرا" في كثير من الأحيان، مختتما، قوله: "أكرر. كل شيء يمكن التنبؤ به للغاية. والصورة النموذجية التي نراها من الإدارة الحالية هي القرارات السياسية التي يبدو أنها تفيد دافعي الضرائب الأمريكيين أو الأشخاص في الخارج، ولكن في الواقع هو بمثابة إطلاق النار على القدم".
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي: الولايات المتحدة "أطلقت النار على نفسها" بسبب روسيا

06:25 GMT 19.06.2022
© AP Photo / Chitose Suzukiالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Chitose Suzuki
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قال وليام روجر، رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا انتهى الأمر بأمريكا إلى "إطلاق النار على قدميها".
وأضاف روجر في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قوله إنه نادرا ما تؤدي العقوبات إلى حقيقة أن الدول تهدف إلى "تغيير سلوكها". وقال:
لكن لا يمكنك إجبار رؤساء الدول على التخلي عما يعتبرونه في غاية الأهمية لمصالحهم الوطنية الحيوية. في حالة روسيا، هذا هو الوضع في أوكرانيا.

وبحسب روجر، فإنه تحت العقوبات تزيد روسيا، من دخلها من بيع موارد الطاقة، وهذه حالة أخرى من "العواقب غير المقصودة" التي كانت نتيجة "أفعال غير صحيحة".

وأضاف قائلا: "تم إخبارنا بكل هذه اليخوت التي صادرناها، ثم كان علينا دفع تكاليف صيانتها. وهذا مجرد مثال صغير. ومع ذلك، نرى هذا في حالة أسعار النفط، وفي حالة أسعار المواد الغذائية. وبعد ذلك، تقول الولايات المتحدة أمام أعيننا: كما تعلمون، نحتاج إلى تقديم الدعم للمساعدات الغذائية العالمية".
وقال روجر إن الوضع مع العقوبات بدا "متوقعا للغاية"، حيث درس العلماء القضية لعقود ووجدوا أن سياسة الضغط "لا تساعد كثيرا" في كثير من الأحيان، مختتما، قوله: "أكرر. كل شيء يمكن التنبؤ به للغاية. والصورة النموذجية التي نراها من الإدارة الحالية هي القرارات السياسية التي يبدو أنها تفيد دافعي الضرائب الأمريكيين أو الأشخاص في الخارج، ولكن في الواقع هو بمثابة إطلاق النار على القدم".
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