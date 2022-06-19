https://arabic.sputniknews.com/20220619/خبير-أمريكي-الولايات-المتحدة-أطلقت-النار-على-نفسها-بسبب-روسيا-1063842232.html

خبير أمريكي: الولايات المتحدة "أطلقت النار على نفسها" بسبب روسيا

خبير أمريكي: الولايات المتحدة "أطلقت النار على نفسها" بسبب روسيا

قال وليام روجر، رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا انتهى الأمر بأمريكا إلى "إطلاق النار على قدميها". 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T06:25+0000

2022-06-19T06:25+0000

2022-06-19T06:25+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف روجر في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، قوله إنه نادرا ما تؤدي العقوبات إلى حقيقة أن الدول تهدف إلى "تغيير سلوكها". وقال:لكن لا يمكنك إجبار رؤساء الدول على التخلي عما يعتبرونه في غاية الأهمية لمصالحهم الوطنية الحيوية. في حالة روسيا، هذا هو الوضع في أوكرانيا.وأضاف قائلا: "تم إخبارنا بكل هذه اليخوت التي صادرناها، ثم كان علينا دفع تكاليف صيانتها. وهذا مجرد مثال صغير. ومع ذلك، نرى هذا في حالة أسعار النفط، وفي حالة أسعار المواد الغذائية. وبعد ذلك، تقول الولايات المتحدة أمام أعيننا: كما تعلمون، نحتاج إلى تقديم الدعم للمساعدات الغذائية العالمية".وقال روجر إن الوضع مع العقوبات بدا "متوقعا للغاية"، حيث درس العلماء القضية لعقود ووجدوا أن سياسة الضغط "لا تساعد كثيرا" في كثير من الأحيان، مختتما، قوله: "أكرر. كل شيء يمكن التنبؤ به للغاية. والصورة النموذجية التي نراها من الإدارة الحالية هي القرارات السياسية التي يبدو أنها تفيد دافعي الضرائب الأمريكيين أو الأشخاص في الخارج، ولكن في الواقع هو بمثابة إطلاق النار على القدم".

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية