عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/زووم-يصدر-تنبيها-لأصحاب-أجهزة-محددة-قبل-حلول-أغسطس-1063850559.html
"زووم" يصدر تنبيها لأصحاب أجهزة محددة قبل حلول أغسطس
"زووم" يصدر تنبيها لأصحاب أجهزة محددة قبل حلول أغسطس
أصدر تطبيق الاجتماعات الافتراضية الأمريكي "زووم" تنبيها لأصحاب أجهزة محددة، عن إقدامه على خطوة في شهر أغسطس/ آب المقبل.‏ 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T10:19+0000
2022-06-19T10:19+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1050384445_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_65f3151ba126e3bdf97d2c5200c8b026.jpg
وقال "زووم" إنه سيغلق تطبيقه المستخدم على أجهزة "غوغل كروم"، وطلب من المستخدمين استخدام تطبيق "زووم" الجديد لـ"كروم PWA" (تطبيق الويت التقدمي)، من أجل الانضمام إلى الاجتماعات على نظام التشغيل "كروم أو إس"، وفقا لموقع "9to5google".ويتلقى مستخدمو أجهزة "كروم بوك" في الوقت الحالي تنبيها عبر تطبيق "زووم" لإعلامهم بإغلاق التطبيق في أغسطس/ آب المقبل.وأحد أسباب إغلاق "زووم" لتطبيقه على "غوغل كروم" هو أنه "يستند على تقنية قديمة"، فضلا عن أنه أحد تطبيقات كروم "التقليدية"، والذي لم يكن مناسبا بشكل خاص لبضع سنوات حتى الآن".ويعد تطبيق "زووم" الجديد هو إصدار "أفضل تجهيزا" من التطبيق الأصلي، ولديه نفس الميزات التي يوفرها "زووم" على نظامي التشغيل "ويندوز" و"ماك أو إس"، بما في ذلك واجهة المستخدم المألوفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/أثر-خطير-لاجتماعات-زووم-الافتراضية-ماذا-تفعل-بالشركات؟-1061718182.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1050384445_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_7807b57726901da3689dd7e0ad186eb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

"زووم" يصدر تنبيها لأصحاب أجهزة محددة قبل حلول أغسطس

10:19 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAUتطبيق اجتماعات الفيديو "زووم"
تطبيق اجتماعات الفيديو زووم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
تطبيق اجتماعات الفيديو "زووم"
© AFP 2022 / MARTIN BUREAU
تابعنا عبرTelegram
أصدر تطبيق الاجتماعات الافتراضية الأمريكي "زووم" تنبيها لأصحاب أجهزة محددة، عن إقدامه على خطوة في شهر أغسطس/ آب المقبل.‏
وقال "زووم" إنه سيغلق تطبيقه المستخدم على أجهزة "غوغل كروم"، وطلب من المستخدمين استخدام تطبيق "زووم" الجديد لـ"كروم PWA" (تطبيق الويت التقدمي)، من أجل الانضمام إلى الاجتماعات على نظام التشغيل "كروم أو إس"، وفقا لموقع "9to5google".
ويتلقى مستخدمو أجهزة "كروم بوك" في الوقت الحالي تنبيها عبر تطبيق "زووم" لإعلامهم بإغلاق التطبيق في أغسطس/ آب المقبل.
العمل من المنزل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
أثر خطير لاجتماعات "زووم" الافتراضية.. ماذا تفعل بالشركات؟
28 أبريل, 19:57 GMT
وأحد أسباب إغلاق "زووم" لتطبيقه على "غوغل كروم" هو أنه "يستند على تقنية قديمة"، فضلا عن أنه أحد تطبيقات كروم "التقليدية"، والذي لم يكن مناسبا بشكل خاص لبضع سنوات حتى الآن".
ويعد تطبيق "زووم" الجديد هو إصدار "أفضل تجهيزا" من التطبيق الأصلي، ولديه نفس الميزات التي يوفرها "زووم" على نظامي التشغيل "ويندوز" و"ماك أو إس"، بما في ذلك واجهة المستخدم المألوفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала