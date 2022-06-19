عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/سامح-شكري-مصر-تعمل-على-أن-تصبح-مركزا-إقليميا-لتداول-الغاز-الطبيعي-1063885785.html
سامح شكري: مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي
سامح شكري: مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T21:28+0000
2022-06-19T21:26+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1049477391_0:19:1472:847_1920x0_80_0_0_a0b0230341faa4adf10c8c8181723dd1.jpg
وخلال كلمته في أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد شكري أن "مصر أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي، ونواجه تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والغذاء والتضخم"، حسب موقع صحيفة أخبار اليوم المصرية.وقال جوزيب بوريل، مفوض شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد إن "الاتحاد الأوروبي يقوم بكل ما يمكن القيام به لحل أزمة الغذاء، وهناك عدة دول أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 100 مليون يورو، من أجل الشراكة لخمس سنوات مقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/إسرائيل-توقع-في-مصر-اتفاقية-لتصدير-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-1063619455.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1049477391_77:0:1385:981_1920x0_80_0_0_9472062790d26bfdba8925d2bc097727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

سامح شكري: مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي

21:28 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي.
وخلال كلمته في أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد شكري أن "مصر أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي، ونواجه تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والغذاء والتضخم"، حسب موقع صحيفة أخبار اليوم المصرية.
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
إسرائيل توقع في مصر اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا
15 يونيو, 07:52 GMT
وقال جوزيب بوريل، مفوض شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد إن "الاتحاد الأوروبي يقوم بكل ما يمكن القيام به لحل أزمة الغذاء، وهناك عدة دول أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 100 مليون يورو، من أجل الشراكة لخمس سنوات مقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала