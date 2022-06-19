https://arabic.sputniknews.com/20220619/سامح-شكري-مصر-تعمل-على-أن-تصبح-مركزا-إقليميا-لتداول-الغاز-الطبيعي-1063885785.html
سامح شكري: مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي
سامح شكري: مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T21:28+0000
2022-06-19T21:28+0000
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وخلال كلمته في أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد شكري أن "مصر أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي، ونواجه تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والغذاء والتضخم"، حسب موقع صحيفة أخبار اليوم المصرية.وقال جوزيب بوريل، مفوض شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد إن "الاتحاد الأوروبي يقوم بكل ما يمكن القيام به لحل أزمة الغذاء، وهناك عدة دول أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا".وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 100 مليون يورو، من أجل الشراكة لخمس سنوات مقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/إسرائيل-توقع-في-مصر-اتفاقية-لتصدير-الغاز-الطبيعي-إلى-أوروبا-1063619455.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار مصر الآن
سامح شكري: مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي
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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، إن مصر تعمل على أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي.
وخلال كلمته في أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكد شكري أن "مصر أثبتت أنها شريك موثوق للاتحاد الأوروبي، ونواجه تحديات كبيرة على صعيد الطاقة والغذاء والتضخم"، حسب موقع صحيفة أخبار اليوم المصرية.
وقال جوزيب بوريل، مفوض شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد إن "الاتحاد الأوروبي يقوم بكل ما يمكن القيام به لحل أزمة الغذاء، وهناك عدة دول أوروبية مستعدة لتأمين الممرات البحرية من أوكرانيا".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 100 مليون يورو، من أجل الشراكة لخمس
سنوات مقبلة.