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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220619/سلطات-خيرسون-الجيش-الروسي-يحرر-مناطق-أوكرانيا-تدريجيا-من-النازيين-1063840199.html
سلطات خيرسون: الجيش الروسي يحرر مناطق أوكرانيا تدريجيا من النازيين
سلطات خيرسون: الجيش الروسي يحرر مناطق أوكرانيا تدريجيا من النازيين
صرح رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، بأن الجيش الروسي يحرر مناطق أوكرانيا تدريجيا من النازيين. مشددا على ضرورة عدم "تصديق الدعاية... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T01:01+0000
2022-06-19T01:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الجيش الروسي
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خيرسون - سبوتنيك. وقال سالدو في تصريحات صحفية، "هناك تقدم تدريجي للقوات الروسية في المناطق التي لم تصلها بعد، لكنهم سيصلون إلى حيث يتطلعون، أكثر وأكثر.. أعرف هذا من خلال الاتصالات التي ما زلت أجريها مع أصدقائنا هناك".وخلال العملية العسكرية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزر مطلة على ساحل بحر آزوف لمقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط لانضمام إلى روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/الدفاع-الروسية-المخابرات-الأوكرانية-تصور-قصصا-مزيفة-عن-الجيش-الروسي-في-نيكولاييف-1063832404.html
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الجيش الروسي

سلطات خيرسون: الجيش الروسي يحرر مناطق أوكرانيا تدريجيا من النازيين

01:01 GMT 19.06.2022
© AP Photoامرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AP Photo
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صرح رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو، بأن الجيش الروسي يحرر مناطق أوكرانيا تدريجيا من النازيين. مشددا على ضرورة عدم "تصديق الدعاية الأوكرانية".
خيرسون - سبوتنيك. وقال سالدو في تصريحات صحفية، "هناك تقدم تدريجي للقوات الروسية في المناطق التي لم تصلها بعد، لكنهم سيصلون إلى حيث يتطلعون، أكثر وأكثر.. أعرف هذا من خلال الاتصالات التي ما زلت أجريها مع أصدقائنا هناك".
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
الدفاع الروسية: المخابرات الأوكرانية تصور قصصا مزيفة عن الجيش الروسي في نيكولاييف
أمس, 19:30 GMT
وخلال العملية العسكرية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على مقاطعة خيرسون وجزر مطلة على ساحل بحر آزوف لمقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا، وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في هذه المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم. وأعلنت المناطق عن خطط لانضمام إلى روسيا الاتحادية.
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