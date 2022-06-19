https://arabic.sputniknews.com/20220619/صواريخ-أوراغان-الأوكرانية-تستهدف-المدنيين-في-ماكييفكا-1063881762.html
صواريخ "أوراغان" الأوكرانية تستهدف المدنيين في ماكييفكا
صواريخ "أوراغان" الأوكرانية تستهدف المدنيين في ماكييفكا
كشف مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية في بيان عن مقتل مدني وإصابة امرأتين نتيجة قصف القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنوغفارديسكي في مدينة ماكييفكا. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T19:55+0000
2022-06-19T19:55+0000
2022-06-19T19:55+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري
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وأوضح البيان الذي نشره موقع المقر على "تلغرام"، اليوم الأحد: "هاجمت التشكيلات العسكرية الأوكرانية منطقة تشيرنوغفارديسكي في مدينة ماكييفا".وأضاف: "ونتيجة للقصف من مواقع المسلحين الأوكرانيين في شارعي سادوفايا و بوليفايا، تم تدمير عدد من المباني السكنية، وانكسر خط أنابيب غاز، واحترقت سيارات مدنية، وقتل مدني وأصيب اثنان آخران في شارع أوغولشيكوف".وختم البيان: "يعمل خبراء المتفجرات على تحييد شظايا صواريخ بي إم -27 أوراغان".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063840981.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, رصد عسكري
صواريخ "أوراغان" الأوكرانية تستهدف المدنيين في ماكييفكا
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كشف مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية في بيان عن مقتل مدني وإصابة امرأتين نتيجة قصف القوات الأوكرانية في منطقة تشيرنوغفارديسكي في مدينة ماكييفكا.
وأوضح البيان الذي نشره موقع المقر على "تلغرام
"، اليوم الأحد: "هاجمت التشكيلات العسكرية الأوكرانية منطقة تشيرنوغفارديسكي في مدينة ماكييفا".
وأضاف: "ونتيجة للقصف من مواقع المسلحين الأوكرانيين في شارعي سادوفايا و بوليفايا، تم تدمير عدد من المباني السكنية، وانكسر خط أنابيب غاز، واحترقت سيارات مدنية، وقتل مدني وأصيب اثنان آخران في شارع أوغولشيكوف".
وختم البيان: "يعمل خبراء المتفجرات على تحييد شظايا صواريخ بي إم -27 أوراغان".
هذا وتواصل القوات المسلحة
الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.