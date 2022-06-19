عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220619/غوستافو-بيترو-رئيسا-جديدا-لكولومبيا-1063886970.html
غوستافو بيترو رئيسا جديدا لكولومبيا
غوستافو بيترو رئيسا جديدا لكولومبيا
انتخب اليساري غوستافو بيترو، مرشح الميثاق التاريخي، اليوم الأحد، رئيسًا جديدًا لجمهورية كولومبيا. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T23:17+0000
2022-06-19T23:17+0000
أخبار كولومبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054659524_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8fe75750d2c8a92e5ca81d7ecc22757.jpg
واحتل بيترو الصدارة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم، بحسب النتائج التي نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية (السلطة الانتخابية)، وذلك بعد فرز 98.86 بالمائة من الأصوات.وكان المقاتل السابق، الذي فاز بنسبة 50.49 بالمائة من الأصوات (11185671 ناخبا)، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على منافسه الشعبوي رودولفو هيرنانديز، الذي حصل على نسبة 47.25 بالمائة (10468.781 ناخبا).وهكذا أصبح بيترو أول رئيس يساري في كولومبيا، بعد عدة عقود من الحكومات اليمينية.في هذا البلد الجنوب أمريكي، الممزق بين الصراعات المسلحة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يُنظر إلى بيترو على أنه تغيير جذري يمكن أن يجلب السلام والازدهار.ودعي نحو 39 مليون كولومبي للتصويت يوم الأحد، على مستوى 12500 مركز اقتراع أقامته السلطة الانتخابية، بالموازاة مع نشر ترسانة أمنية كبيرة ، خاصة في البلديات التي ابتليت بالعنف.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مرشح-اليسار-في-كولومبيا-يفوز-بنتائج-الدورة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-1062872669.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054659524_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_70c8fe01f8aa779d2289a156173442ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار كولومبيا

غوستافو بيترو رئيسا جديدا لكولومبيا

23:17 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / Paola Maflaانطلاق حفل "Salsodromo" في إطار المهرجان الموسيقي والثقافي Feria de Cali (Cali Fair) في مدينة كالي، كولومبيا، 25 ديسمبر 2021.
انطلاق حفل Salsodromo في إطار المهرجان الموسيقي والثقافي Feria de Cali (Cali Fair) في مدينة كالي، كولومبيا، 25 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / Paola Mafla
تابعنا عبرTelegram
انتخب اليساري غوستافو بيترو، مرشح الميثاق التاريخي، اليوم الأحد، رئيسًا جديدًا لجمهورية كولومبيا.
واحتل بيترو الصدارة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم، بحسب النتائج التي نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية (السلطة الانتخابية)، وذلك بعد فرز 98.86 بالمائة من الأصوات.
وكان المقاتل السابق، الذي فاز بنسبة 50.49 بالمائة من الأصوات (11185671 ناخبا)، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على منافسه الشعبوي رودولفو هيرنانديز، الذي حصل على نسبة 47.25 بالمائة (10468.781 ناخبا).
انتخابات الكنيست الإسرائيلي - فرز الأصوات، 25 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
مرشح اليسار في كولومبيا يفوز بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية
30 مايو, 01:03 GMT
وهكذا أصبح بيترو أول رئيس يساري في كولومبيا، بعد عدة عقود من الحكومات اليمينية.
في هذا البلد الجنوب أمريكي، الممزق بين الصراعات المسلحة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يُنظر إلى بيترو على أنه تغيير جذري يمكن أن يجلب السلام والازدهار.
ودعي نحو 39 مليون كولومبي للتصويت يوم الأحد، على مستوى 12500 مركز اقتراع أقامته السلطة الانتخابية، بالموازاة مع نشر ترسانة أمنية كبيرة ، خاصة في البلديات التي ابتليت بالعنف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала