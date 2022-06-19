https://arabic.sputniknews.com/20220619/غوستافو-بيترو-رئيسا-جديدا-لكولومبيا-1063886970.html
غوستافو بيترو رئيسا جديدا لكولومبيا
غوستافو بيترو رئيسا جديدا لكولومبيا
انتخب اليساري غوستافو بيترو، مرشح الميثاق التاريخي، اليوم الأحد، رئيسًا جديدًا لجمهورية كولومبيا. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T23:17+0000
2022-06-19T23:17+0000
2022-06-19T23:17+0000
أخبار كولومبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054659524_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d8fe75750d2c8a92e5ca81d7ecc22757.jpg
واحتل بيترو الصدارة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم، بحسب النتائج التي نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية (السلطة الانتخابية)، وذلك بعد فرز 98.86 بالمائة من الأصوات.وكان المقاتل السابق، الذي فاز بنسبة 50.49 بالمائة من الأصوات (11185671 ناخبا)، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على منافسه الشعبوي رودولفو هيرنانديز، الذي حصل على نسبة 47.25 بالمائة (10468.781 ناخبا).وهكذا أصبح بيترو أول رئيس يساري في كولومبيا، بعد عدة عقود من الحكومات اليمينية.في هذا البلد الجنوب أمريكي، الممزق بين الصراعات المسلحة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يُنظر إلى بيترو على أنه تغيير جذري يمكن أن يجلب السلام والازدهار.ودعي نحو 39 مليون كولومبي للتصويت يوم الأحد، على مستوى 12500 مركز اقتراع أقامته السلطة الانتخابية، بالموازاة مع نشر ترسانة أمنية كبيرة ، خاصة في البلديات التي ابتليت بالعنف.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مرشح-اليسار-في-كولومبيا-يفوز-بنتائج-الدورة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-1062872669.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054659524_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_70c8fe01f8aa779d2289a156173442ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كولومبيا
غوستافو بيترو رئيسا جديدا لكولومبيا
تابعنا عبر
انتخب اليساري غوستافو بيترو، مرشح الميثاق التاريخي، اليوم الأحد، رئيسًا جديدًا لجمهورية كولومبيا.
واحتل بيترو الصدارة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم، بحسب النتائج التي نشرها السجل الوطني للأحوال المدنية
(السلطة الانتخابية)، وذلك بعد فرز 98.86 بالمائة من الأصوات.
وكان المقاتل السابق، الذي فاز بنسبة 50.49 بالمائة من الأصوات (11185671 ناخبا)، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط على منافسه الشعبوي رودولفو هيرنانديز، الذي حصل على نسبة 47.25 بالمائة (10468.781 ناخبا).
وهكذا أصبح بيترو أول رئيس يساري في كولومبيا، بعد عدة عقود من الحكومات اليمينية.
في هذا البلد الجنوب أمريكي، الممزق بين الصراعات المسلحة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، يُنظر إلى بيترو على أنه تغيير جذري يمكن أن يجلب السلام والازدهار.
ودعي نحو 39 مليون كولومبي للتصويت يوم الأحد، على مستوى 12500 مركز اقتراع أقامته السلطة الانتخابية، بالموازاة مع نشر ترسانة أمنية كبيرة ، خاصة في البلديات التي ابتليت بالعنف.