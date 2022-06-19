https://arabic.sputniknews.com/20220619/للمرة-الأولى-في-تاريخه-المنتخب-السعودية-يتوج-بطلا-لكأس-آسيا-تحت-23-عاما-فيديو-1063869115.html
للمرة الأولى في تاريخه... المنتخب السعودية يتوج بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)
للمرة الأولى في تاريخه... المنتخب السعودية يتوج بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)
فاز المنتخب السعودي بكأس آسيا تحت 23 عاما، بعد فوزه بنتيجة 2 - 0 على مضيفه منتخب أوزبكستان على ملعب ميلي ستاديوم. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:27+0000
2022-06-19T15:27+0000
2022-06-19T15:28+0000
رياضة
السعودية
كأس أمم آسيا
أخبار أوزبكستان الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102897/53/1028975328_0:180:3501:2149_1920x0_80_0_0_5a5087c9acfc42e5c9aeb5dbeebec387.jpg
وافتتح المنتخب السعودي باب التسجيل في الدقيقة الـ 49 من المباراة عن طريق اللاعب أحمد مازن الغامدي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.وعزز فراس البريكان تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 74، بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاءيذكر أن هذه خامس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عاما، وحصد اللقب لأول مرة، علما أن هذه ثالث مرة يصعد فيها الأخضر إلى المباراة النهائية، حيث خسر أمام العراق عام 2014 وأمام كوريا الجنوبية عام 2020.
السعودية
أخبار أوزبكستان الآن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102897/53/1028975328_196:0:3303:2330_1920x0_80_0_0_084326e94ffe1f123828ff0a4a89af73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, السعودية, كأس أمم آسيا, أخبار أوزبكستان الآن
للمرة الأولى في تاريخه... المنتخب السعودية يتوج بطلا لكأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)
15:27 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
فاز المنتخب السعودي بكأس آسيا تحت 23 عاما، بعد فوزه بنتيجة 2 - 0 على مضيفه منتخب أوزبكستان على ملعب ميلي ستاديوم.
وافتتح المنتخب السعودي باب التسجيل في الدقيقة الـ 49 من المباراة عن طريق اللاعب أحمد مازن الغامدي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وعزز فراس البريكان تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني في الدقيقة 74، بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء
يذكر أن هذه خامس مشاركة للمنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عاما، وحصد اللقب لأول مرة، علما أن هذه ثالث مرة يصعد فيها الأخضر إلى المباراة النهائية، حيث خسر أمام العراق عام 2014 وأمام كوريا الجنوبية عام 2020.