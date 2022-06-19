https://arabic.sputniknews.com/20220619/مقتل-جندي-من-البعثة-الأممية-في-مالي-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-شمالي-البلاد-1063865801.html
مقتل جندي من البعثة الأممية في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد
مقتل جندي من البعثة الأممية في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد
لقي جندي تابع لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة في إقليم كيدال، صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنته البعثة. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T14:33+0000
2022-06-19T14:33+0000
2022-06-19T14:34+0000
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الرباط - سبوتنيك. يأتي هذا الحادث تزامنا مع بدء المفاوضات بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد.وتهدف بعثة "مينوسما" الأممية إلى تحقيق الاستقرار في مالي، حيث تقود واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي أيضا واحدة من آخطر عملياتها.وتقول البعثة إن 175 جنديا من عناصرها قتلوا في أعمال عدائية.وتعتبر منطقة وسط مالي بؤرة للعنف والنشاط الإرهابي امتد من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.ولقي آلاف المدنيين والمقاتلين مصرعهم وشرد مئات الآلاف.أعرب تقريران نُشرا في مايو/ أيار الماضي - أحدهما من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والآخر من قسم حقوق الإنسان في مينوسما - عن القلق بشأن تصاعد العنف في وسط مالي.وتعتبر العبوات المتفجرة المرتجلة هي السلاح المفضل للمتطرفين ضد بعثة الأمم المتحدة والقوات المالية. كما أنها تقتل العديد من المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/مقتل-جنديين-مصريين-من-قوات-حفظ-السلام-في-مالي-1063051551.html
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أخبار مالي, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل جندي من البعثة الأممية في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي البلاد
14:33 GMT 19.06.2022 (تم التحديث: 14:34 GMT 19.06.2022) تابعنا عبر
لقي جندي تابع لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة في إقليم كيدال، صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنته البعثة.
الرباط - سبوتنيك. يأتي هذا الحادث تزامنا مع بدء المفاوضات بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد.
وتهدف بعثة "مينوسما" الأممية إلى تحقيق الاستقرار في مالي، حيث تقود واحدة من أكبر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي أيضا واحدة من آخطر عملياتها.
وتقول البعثة إن 175 جنديا من عناصرها قتلوا في أعمال عدائية.
وتعتبر منطقة وسط مالي بؤرة للعنف والنشاط الإرهابي امتد من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
ولقي آلاف المدنيين والمقاتلين مصرعهم وشرد مئات الآلاف.
أعرب تقريران نُشرا في مايو/ أيار الماضي - أحدهما من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والآخر من قسم حقوق الإنسان في مينوسما - عن القلق بشأن تصاعد العنف في وسط مالي
.
وتعتبر العبوات المتفجرة المرتجلة هي السلاح المفضل للمتطرفين ضد بعثة الأمم المتحدة والقوات المالية. كما أنها تقتل العديد من المدنيين.