https://arabic.sputniknews.com/20220619/من-الذي-يلدغه-البعوض-أكثر-من-غيره؟-خبيرة-توضح-1063845429.html

من الذي يلدغه البعوض أكثر من غيره؟... خبيرة توضح

من الذي يلدغه البعوض أكثر من غيره؟... خبيرة توضح

غالبا ما يعبر الناس، بعيدا عن الطب والبيولوجيا، عن فرضيات مختلفة فيما يتعلق بتفضيلات البعوض، فهناك من يعتقد أنه من المرجح أن يعض الأشخاص من فصيلة الدم الأولى،... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T07:57+0000

2022-06-19T07:57+0000

2022-06-19T07:58+0000

علوم

بعوضة

لدغ

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وأوضحت، إيرينا يارتسيفا، اختصاصية المناعة والحساسية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الواقع، يعمل البعوض، كما لو أنه على" جهاز تصوير حراري "- يرى الأشعة تحت الحمراء ويطير إلى حرارة الأوعية الدموية والدم. ربما إذا كان لدى الناس أوعية عميقة أو طبقة سميكة من الأنسجة الدهنية تحت الجلد، يتم لدغات أقل قليلا، والأشخاص الذين يعانون من جلد رقيق - في كثير من الأحيان. ولكن في موسم البعوض، سوف يلدغ الجميع. أما بالنسبة للكحول، بالطبع، فإنه يوسع الأوعية الدموية مؤقتا، ولكن لا توجد صلة محددة بأنك إذا شربت، سوف يعضك البعوض بالتأكيد".وتابعت الطبيبة بأن ردة الفعل تجاه اللدغة يعتمد على ميل الشخص للحساسية وسمك جلده. وقدمت توصيات حول كيفية تقليل التورم بعد لدغات الحشرات.وأضافت اختصاصية الحساسية أن شهر يونيو/حزيران هو موسم نشاط البعوض، وخلال النهار تكون هذه الحشرات أكثر عدوانية عند الخامسة أو السادسة مساءً. وأوصت بالحماية من اللدغات باستخدام البخاخات والأيروسولات الخاصة، قائلة: "يمكنك الرش باستخدام بخاخات خاصة، واختيار المزيد من الملابس المغلقة. تساعد البخاخات في الداخل، ومنتجات الاحتراق (الشموع - محرر)، التي لها رائحة معينة لصد الحشرات".

https://arabic.sputniknews.com/20220204/علماء-ينصحون-بعدم-ارتداء-ملابس-بألوان-محددة-لتجنب-لدغ-البعوض-1058027570.html

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علوم, بعوضة, لدغ