https://arabic.sputniknews.com/20220619/مهرجان-الجونة-السينمائي-يعلن-تأجيل-دورته-السادسة-إلى-العام-المقبل-1063881095.html

مهرجان الجونة السينمائي يعلن تأجيل دورته السادسة إلى العام المقبل

مهرجان الجونة السينمائي يعلن تأجيل دورته السادسة إلى العام المقبل

أعلن مهرجان الجونة السينمائي المصري، تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان المزمع عقدها بين 13 و22 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى العام المقبل. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T19:47+0000

2022-06-19T19:47+0000

2022-06-19T19:47+0000

مهرجان الجونة

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قررت إدارة المهرجان تأجيل الدورة المقبلة إلى ميعاد جديد في عام 2023 دون تحديده.وجاء في بيان نشرته صفحة المهرجان على فيسبوك، أن إدراته اتخذت القرار "حرصا وإيمانا على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا".وتابع بيان المهرجان أنه يأخذ في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، التي اعتبرها بيان المهرجان "قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان."وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان إنها ستعلن "عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة".وأقيم من مهرجان الجونة 5 دورات متتالية، في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، ودائما ما تحظى فعاليات المهرجان بتغطية محلية وعالمية كبيرة.

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مهرجان الجونة