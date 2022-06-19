https://arabic.sputniknews.com/20220619/مهرجان-الجونة-السينمائي-يعلن-تأجيل-دورته-السادسة-إلى-العام-المقبل-1063881095.html
مهرجان الجونة السينمائي يعلن تأجيل دورته السادسة إلى العام المقبل
مهرجان الجونة السينمائي يعلن تأجيل دورته السادسة إلى العام المقبل
أعلن مهرجان الجونة السينمائي المصري، تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان المزمع عقدها بين 13 و22 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى العام المقبل. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T19:47+0000
2022-06-19T19:47+0000
2022-06-19T19:47+0000
مهرجان الجونة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104272/43/1042724395_0:46:898:551_1920x0_80_0_0_a9b64b7f605b12e22a49b3e62b4091f5.jpg
قررت إدارة المهرجان تأجيل الدورة المقبلة إلى ميعاد جديد في عام 2023 دون تحديده.وجاء في بيان نشرته صفحة المهرجان على فيسبوك، أن إدراته اتخذت القرار "حرصا وإيمانا على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا".وتابع بيان المهرجان أنه يأخذ في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، التي اعتبرها بيان المهرجان "قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان."وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان إنها ستعلن "عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة".وأقيم من مهرجان الجونة 5 دورات متتالية، في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، ودائما ما تحظى فعاليات المهرجان بتغطية محلية وعالمية كبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/بشرى-تعلن-استقالتها-من-مهرجان-الجونة-السينمائي-في-ضوء-المتغيرات-العالمية-والكونية-1060315410.html
https://arabic.sputniknews.com/20211022/ريش-والرجل-الأعمى-الذي-لم-يرغب-بمشاهدة-تيتانيك-أبرز-الفائزين-بختام-مهرجان-الجونة-السينمائي-2021-1050507584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104272/43/1042724395_78:0:898:615_1920x0_80_0_0_a75642841fcd31729af6e6bed7e443db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة السينمائي يعلن تأجيل دورته السادسة إلى العام المقبل
تابعنا عبر
أعلن مهرجان الجونة السينمائي المصري، تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان المزمع عقدها بين 13 و22 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى العام المقبل.
قررت إدارة المهرجان تأجيل الدورة المقبلة إلى ميعاد جديد في عام 2023 دون تحديده.
وجاء في بيان نشرته صفحة المهرجان على فيسبوك، أن إدراته اتخذت القرار "حرصا وإيمانا على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا".
وتابع بيان المهرجان أنه يأخذ في الاعتبار التحديات العالمية الحالية، التي اعتبرها بيان المهرجان "قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان."
وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان إنها ستعلن "عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة".
22 أكتوبر 2021, 20:59 GMT
وأقيم من مهرجان الجونة 5 دورات متتالية، في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، ودائما ما تحظى فعاليات المهرجان بتغطية محلية وعالمية كبيرة.