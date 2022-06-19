https://arabic.sputniknews.com/20220619/واشنطن-تدعو-جميع-منتجي-النفط-والغاز-في-العالم-إلى-زيادة-الإنتاج-1063872149.html

واشنطن تدعو جميع منتجي النفط والغاز في العالم إلى زيادة الإنتاج

واشنطن تدعو جميع منتجي النفط والغاز في العالم إلى زيادة الإنتاج

دعت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، منتجي النفط والغاز حول العالم، بما في ذلك "أوبك" إلى زيادة الإنتاج، وذلك في محاولة لخفض أسعار الوقود التي شهدت ارتفاعات... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T16:19+0000

2022-06-19T16:19+0000

2022-06-19T16:19+0000

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من جميع المنتجين حول العالم زيادة الإنتاج، بما في ذلك أوبك. ويشمل ذلك جميع منتجي النفط والغاز المحليين لدينا".كما أشارت الوزيرة إلى أنها على علم بأن بايدن سوف يلتقي وجها لوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على الرغم من اتهام الأخير بلعب دور في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.ويزور بايدن السعودية الشهر المقبل، حيث سيحضر خلال الزيارة قمة تشارك فيها كل من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين قد أكدت، في تصريحات سابقة، أن العقوبات الأمريكية على روسيا [على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا منذ نحو 4 أشهر]، أحدثت فرقا كبيرا في أسعار الطاقة والغذاء العالمية.وقالت يلين في تصريحات متلفزة، إن "أوروبا تحاول جاهدة تحرير نفسها من الاعتماد على النفط الروسي، والعقوبات التي فرضناها على روسيا تحدث فرقا. إنها تحدث فرقا كبيرا في أسعار الغذاء والطاقة".وتعاني الولايات المتحدة من ارتفاعات قياسية في أسعار الوقود، ومن المقرر أن يناقش بايدن في السعودية مسألة زيادة إنتاج النفط.

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روسيا