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وفد عسكري عراقي من وزارتي الدفاع والداخلية يصل إلى أربيل
وفد عسكري عراقي من وزارتي الدفاع والداخلية يصل إلى أربيل
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، وصول وفد عسكري من وزارتي الدفاع والداخلية والعمليات المشتركة، اليوم الأحد، إلى أربيل في إقليم كردستان. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:06+0000
2022-06-19T09:06+0000
أربيل
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وفدا عسكريا كبيرا من وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وصل إلى أربيل.وأوضح البيان أن الوفد سوف يجتمع برئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم، والقيادات العسكرية والأمنية في وزارتي البيشمركة والداخلية للإقليم.ومؤخرا، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، القنصلية الأمريكية وأهدافا مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن قوات مكافحة إرهاب كردستان أن 3 أشخاص أصيبوا بتفجير طائرة مسيرة مفخخة في أربيل. وقال مصدر أمني آخر إن طائرة مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في المدينة.وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة "روداوو" المحلية أن عددا من صواريخ "كاتيوشا" سقطت على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين.
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أربيل, أخبار العراق اليوم

وفد عسكري عراقي من وزارتي الدفاع والداخلية يصل إلى أربيل

09:06 GMT 19.06.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARIهجوم مسلح في أربيل عاصمة كردستان العراق
هجوم مسلح في أربيل عاصمة كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، وصول وفد عسكري من وزارتي الدفاع والداخلية والعمليات المشتركة، اليوم الأحد، إلى أربيل في إقليم كردستان.
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن وفدا عسكريا كبيرا من وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة وصل إلى أربيل.
وأوضح البيان أن الوفد سوف يجتمع برئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم، والقيادات العسكرية والأمنية في وزارتي البيشمركة والداخلية للإقليم.
ومؤخرا، استهدفت هجمات صاروخية بطائرة مسيرة، القنصلية الأمريكية وأهدافا مدنية في أربيل شمالي العراق، بحسب مصادر أمنية.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن قوات مكافحة إرهاب كردستان أن 3 أشخاص أصيبوا بتفجير طائرة مسيرة مفخخة في أربيل. وقال مصدر أمني آخر إن طائرة مسيرة استهدفت القنصلية الأمريكية في المدينة.
وفي الإطار ذاته، ذكرت وكالة "روداوو" المحلية أن عددا من صواريخ "كاتيوشا" سقطت على الطريق الرئيس بين أربيل ومصيف صلاح الدين.
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