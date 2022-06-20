https://arabic.sputniknews.com/20220620/أردوغان-يتهم-الأمن-اليوناني-بسرقة-اللاجئين-يوميا-1063896163.html
أردوغان يتهم الأمن اليوناني بسرقة اللاجئين يوميا
أردوغان يتهم الأمن اليوناني بسرقة اللاجئين يوميا
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوات الأمن اليونانية باضطهاد اللاجئين بشكل يومي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:14+0000
2022-06-20T09:14+0000
2022-06-20T09:14+0000
أخبار تركيا اليوم
اللاجئين
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جاءت تصريحات أردوغان في رسالة مصورة بعث بها، اليوم الاثنين، للمؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة المنعقد في إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن بلاده تشهد كل يوم تقريبا، مأساة للاجئين "الذين يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل على يد قوات الأمن اليونانية"، على حد وصفه.واعتبر أردوغان أن البلدان المجاورة لمناطق الأزمات كتركيا، هي التي تتحمل العبء الحقيقي في أزمة الهجرة واللاجئين وليس المجتمعات المتقدمة.ورأى أن هذه المجتمعات تستغل بضع مئات من اللاجئين في بلادهم في أغراض الترويج والدعاية دون تحمل أية مسؤولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.ووصف أردوغان بلاده بأنها هي الأكثر احتضانا للاجئين في العالم خلال السنوات السبع الماضية.وحذر الرئيس التركي من أن المشكلات الاقتصادية أسهمت في زيادة كراهية الأجانب ومعاداة اللاجئين في العالم لاسيما بالدول الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الرئاسة-التركية-أردوغان-وهرتسوغ-ناقشا-مكافحة-الإرهاب-ومواصلة-الحوار-بين-البلدين-1063872582.html
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أخبار تركيا اليوم, اللاجئين
أردوغان يتهم الأمن اليوناني بسرقة اللاجئين يوميا
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوات الأمن اليونانية باضطهاد اللاجئين بشكل يومي.
جاءت تصريحات أردوغان في رسالة مصورة بعث بها، اليوم الاثنين، للمؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة المنعقد في إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الرئيس التركي إن بلاده تشهد كل يوم تقريبا، مأساة للاجئين "الذين يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل على يد قوات الأمن اليونانية"، على حد وصفه.
واعتبر أردوغان أن البلدان المجاورة لمناطق الأزمات كتركيا، هي التي تتحمل العبء الحقيقي في أزمة الهجرة واللاجئين وليس المجتمعات المتقدمة.
ورأى أن هذه المجتمعات تستغل بضع مئات من اللاجئين في بلادهم في أغراض الترويج والدعاية دون تحمل أية مسؤولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ووصف أردوغان بلاده بأنها هي الأكثر احتضانا للاجئين في العالم خلال السنوات السبع الماضية.
وحذر الرئيس التركي من أن المشكلات الاقتصادية أسهمت في زيادة كراهية الأجانب ومعاداة اللاجئين في العالم لاسيما بالدول الغربية.