https://arabic.sputniknews.com/20220620/ألمانيا-بلينكن-يشارك-في-مؤتمر-برلين-الدولي-حول-الأمن-الغذائي-1063911329.html
ألمانيا: بلينكن يشارك في مؤتمر برلين الدولي حول الأمن الغذائي
ألمانيا: بلينكن يشارك في مؤتمر برلين الدولي حول الأمن الغذائي
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيشارك في المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي في برلين يوم 24... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت لدى وصولها للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "يسعدني أن يشارك بعض زملائي ووزراء خارجية آخرين، بمن فيهم رئيس وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر الأمن الغذائي الذي سيكون موضوعا مهما آخر في هذا الاجتماع".وسيخصص اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الشؤون الحالية المتعلقة بالتطورات في منطقة القرن الأفريقي، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، وكذلك العملية الروسية في أوكرانيا.وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن "تصدير الحبوب من أوكرانيا ضروري لضمان الإمدادات الغذائية العالمية.. وسنناقش هذا أيضا اليوم".بالإضافة إلى ذلك، شددت بيربوك على أن المؤتمر المقرر عقده، يوم الجمعة، في برلين "سيركز من جهة على طرق إخراج الحبوب من أوكرانيا ومن جهة أخرى على وسائل تحسين الوضع الإنساني في جميع أنحاء العالم وسبل تحقيق ذلك".ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو مسألة إنشاء ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية خلال اجتماعهما في أنقرة في 8 يونيو.صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن موسكو، يمكنها ضمان تسليم المواد الغذائية عبر موانئ بيرديانسك وماريوبول البحرية التي تسيطر عليها روسيا.وأشار إلى أن المشاكل في سوق الغذاء العالمي بدأت، في فبراير/ شباط 2022 (قبيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس)، ووصف جميع الاتهامات الموجهة لروسيا بعرقلة شحنات الحبوب الأوكرانية بأنها خدعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/فوضى-ومعارك-سياسية-ماذا-تعني-خسارة-ماكرون-لأغلبية-البرلمان-1063905444.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ألمانيا: بلينكن يشارك في مؤتمر برلين الدولي حول الأمن الغذائي
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيشارك في المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي في برلين يوم 24 يونيو/ حزيران.
موسكو- سبوتنيك
. وذكرت لدى وصولها للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "يسعدني أن يشارك بعض زملائي ووزراء خارجية آخرين، بمن فيهم رئيس وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر الأمن الغذائي الذي سيكون موضوعا مهما آخر في هذا الاجتماع".
وسيخصص اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الشؤون الحالية المتعلقة بالتطورات في منطقة القرن الأفريقي، وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، وكذلك العملية الروسية في أوكرانيا.
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية
إلى أن "تصدير الحبوب من أوكرانيا ضروري لضمان الإمدادات الغذائية العالمية.. وسنناقش هذا أيضا اليوم".
بالإضافة إلى ذلك، شددت بيربوك على أن المؤتمر المقرر عقده، يوم الجمعة، في برلين "سيركز من جهة على طرق إخراج الحبوب من أوكرانيا ومن جهة أخرى على وسائل تحسين الوضع الإنساني في جميع أنحاء العالم وسبل تحقيق ذلك".
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو مسألة إنشاء ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية خلال اجتماعهما في أنقرة في 8 يونيو.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن موسكو، يمكنها ضمان تسليم المواد الغذائية عبر موانئ بيرديانسك وماريوبول البحرية التي تسيطر عليها روسيا.
وأشار إلى أن المشاكل في سوق الغذاء العالمي بدأت، في فبراير/ شباط 2022 (قبيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس)، ووصف جميع الاتهامات الموجهة لروسيا بعرقلة شحنات الحبوب الأوكرانية بأنها خدعة.