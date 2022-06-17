https://arabic.sputniknews.com/20220617/ألمانيا-يجب-إصلاح-الاتحاد-الأوروبي-وتجهيز-استراتيجية-للبلقان-1063784431.html

ألمانيا: يجب إصلاح الاتحاد الأوروبي وتجهيز استراتيجية للبلقان

ألمانيا: يجب إصلاح الاتحاد الأوروبي وتجهيز استراتيجية للبلقان

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لديه استراتيجية بشأن البلقان، وتكامل أوكرانيا ومولدوفا، وإصلاح... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T15:44+0000

2022-06-17T15:44+0000

2022-06-17T15:44+0000

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برلين - سبوتنيك. وذكرت الوزيرة الألمانية في تغريدة: "تحمي أوكرانيا قيمها الوطنية والأوروبية، ولهذا السبب وحده لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغلق الباب أمامها".وتابعت: "مسألة وضع المرشح (لعضوية الاتحاد) أكبر من ذلك؛ إنها تتعلق بما إذا كنا قادرين على التصرف بشكل استراتيجي في إطار تاريخي بدلا من (التصرف) وفقا للكتاب".وأردفت: "حرب روسيا هي نقطة تحول تاريخية لقارتنا، وقراراتنا اليوم ستحدد الديناميكيات في أوروبا لفترة طويلة، حتى لو كانت عملية الانضمام طويلة ومرهقة، وينطبق الشيء نفسه على أصدقائنا في مولدوفا".كما أشارت الوزيرة إلى أنه يجب اتخاذ مزيد من الخطوات تجاه دمج غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي "وإلا فإن روسيا ستتخذ [خطوات]".لكن بيربوك أكدت أن مجرد توسيع الاتحاد لا يكفي، قائلة: "حان الوقت لمواصلة بناء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الابتعاد عن الإجماع في السياسة الخارجية".الإجماع مبدأ يستخدمه مجلس الاتحاد الأوروبي للتصويت على مجالات سياسية معينة، من بين أمور أخرى، يتم استخدامه في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية الملزمة للاتحاد الأوروبي بأكمله.وبما أن انضمام البلدان أو اتخاذ القرارات الرئيسية الأخرى يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء، فإن عملية صنع القرار تتأخر ويتم تعديل النسخة النهائية لتلائم مصالح دولة واحدة أو عدة دول.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-لا-يزال-أمام-أوكرانيا-ما-تقوم-به-للانضمام-إلينا-حكم-القلة-ومكافحة-الفساد-1063765998.html

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