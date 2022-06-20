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https://arabic.sputniknews.com/20220620/إسرائيل-مخاوف-من-هجوم-إلكتروني-إيراني-وراء-تفعيل-أنظمة-الإنذار-في-القدس-وإيلات-1063889682.html
إسرائيل... مخاوف من هجوم إلكتروني إيراني وراء تفعيل أنظمة الإنذار في القدس وإيلات
إسرائيل... مخاوف من هجوم إلكتروني إيراني وراء تفعيل أنظمة الإنذار في القدس وإيلات
قالت قناة عبرية رسمية، صباح اليوم الاثنين، إن هناك مخاوف في إسرائيل من أن هجوما إلكترونيا إيرانيا وراء تفعيل صافرات الإنذار في منطقتي القدس وإيلات، أمس. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:34+0000
2022-06-20T06:34+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأضافت قناة "كان" أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قالت إن هناك شكوكا بأن هجوما إلكترونيا هو ما أدى إلى إطلاق إنذارات كاذبة في عدة مناطق في القدس وإيلات.ومساء أمس الأحد، انطلقت صافرات الإنذار في أحياء في القدس، إضافة إلى بيت شيمش وإيلات لما يقرب من الساعة، وقال الجيش الإسرائيلي إن السبب قد يكون خللا في النظام ولا خوف من وقوع حادث أمني.وعادة ما تدوي صافرات الإنذار حال تعرض البلاد لهجوم صاروخي.وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الاتهامات بين إسرائيل وإيران بشأن تنفيذ كل منهما هجمات إلكترونية استهدفت الأخرى شملت بما في ذلك أهدافا مدنية وبنى تحتية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-بعد-دوي-صافرات-الإنذار-في-القدس-1063874287.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل... مخاوف من هجوم إلكتروني إيراني وراء تفعيل أنظمة الإنذار في القدس وإيلات

06:34 GMT 20.06.2022
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo
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قالت قناة عبرية رسمية، صباح اليوم الاثنين، إن هناك مخاوف في إسرائيل من أن هجوما إلكترونيا إيرانيا وراء تفعيل صافرات الإنذار في منطقتي القدس وإيلات، أمس.
وأضافت قناة "كان" أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قالت إن هناك شكوكا بأن هجوما إلكترونيا هو ما أدى إلى إطلاق إنذارات كاذبة في عدة مناطق في القدس وإيلات.
ومساء أمس الأحد، انطلقت صافرات الإنذار في أحياء في القدس، إضافة إلى بيت شيمش وإيلات لما يقرب من الساعة، وقال الجيش الإسرائيلي إن السبب قد يكون خللا في النظام ولا خوف من وقوع حادث أمني.
مدينة القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بعد دوي صافرات الإنذار في القدس
أمس, 17:21 GMT
وعادة ما تدوي صافرات الإنذار حال تعرض البلاد لهجوم صاروخي.
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الاتهامات بين إسرائيل وإيران بشأن تنفيذ كل منهما هجمات إلكترونية استهدفت الأخرى شملت بما في ذلك أهدافا مدنية وبنى تحتية.
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