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الأرصاد المصرية تكشف حالة طقس الثلاثاء
الأرصاد المصرية تكشف حالة طقس الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T21:37+0000
2022-06-20T21:37+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن صقس غد الثلاثاء يشهد غدا انخفاضا بمعدل درجة واحدة فقط على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.وأشارت الهيئة إلى أن "الطقس سيكون حارًا على محافظات شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبري ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء كما يسود طقس شديد الحرارة على كل من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظة جنوب سيناء".وتوقع خبراء الهيئة نشاط للرياح الشمالية الغربية على محافظات شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء إذ تتراوح سرعات الرياح بين 15و23 كم في الساعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/يشهد-ارتفاعا-شديدا-في-درجات-الحرارة-الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الأربعاء-1063237969.html
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الأرصاد المصرية تكشف حالة طقس الثلاثاء

21:37 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahabصيادين في نهر النيل بالقاهرة
صيادين في نهر النيل بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، أن صقس غد الثلاثاء يشهد غدا انخفاضا بمعدل درجة واحدة فقط على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.
وأشارت الهيئة إلى أن "الطقس سيكون حارًا على محافظات شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبري ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء كما يسود طقس شديد الحرارة على كل من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظة جنوب سيناء".
موظفون خارج مجمع التحرير الحكومي وسط القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
يشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأربعاء
7 يونيو, 17:10 GMT
وتوقع خبراء الهيئة نشاط للرياح الشمالية الغربية على محافظات شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشمال وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء إذ تتراوح سرعات الرياح بين 15و23 كم في الساعة.
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