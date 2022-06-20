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الحرس الثوري الإيراني: حادث المنشأة العسكرية في بارشين كان تخريبا متعمدا
الحرس الثوري الإيراني: حادث المنشأة العسكرية في بارشين كان تخريبا متعمدا
أقر ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الحادث الذي وقع في المنشأة العسكرية في بارشين جنوب شرقي طهران، في مايو/أيار الماضي، نجم عن "تخريب... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T09:26+0000
2022-06-20T09:26+0000
إيران
أخبار إيران
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جاء ذلك وفق ما صرح به العميد محمد رضا حسني آهنكر رئيس جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري، لموقع "انتخاب" الإيراني.وفي 25 مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل مهندس وإصابة آخر جراء "حادث" وقع في وحدة أبحاث تابعة لها في منطقة بارشين، والتي تضم مجمعا عسكريا، تقول إسرائيل إنه يستخدم لإنتاج الصواريخ والذخائر والمتفجرات، وإجراء تجارب نووية.وقال آهنكر: "الشهيد من وزارة الدفاع لم يكن الهدف، لكنه أصيب نتيجة تخريب صناعي. يجب أن نحبط مثل هذه التهديدات بالذكاء الاصطناعي".وقُتل المهندس إحسان غد بيجي وأصيب آخر من زملائه في حادث وقع في إحدى الوحدات البحثية التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بارشين، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وقتها إن الحديث يدور عن هجوم تم تنفيذه بطائرات دون طيار.وفي الأشهر الأخيرة، أفادت تقارير إخبارية بسقوط عدد من القتلى العسكريين في الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم ضباط من الحرس الثوري، في حوادث لا يزال بعضها غامضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/الجيش-الإيراني-يعلن-مقتل-أحد-أفراده-داخل-مصنع-في-منطقة-بارشين-النووية-جنوب-شرق-طهران-1062714733.html
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إيران, أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني: حادث المنشأة العسكرية في بارشين كان تخريبا متعمدا

09:26 GMT 20.06.2022
© AP Photoقادة إيرانيون في الحرس الثوري الإيراني
قادة إيرانيون في الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AP Photo
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أقر ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الحادث الذي وقع في المنشأة العسكرية في بارشين جنوب شرقي طهران، في مايو/أيار الماضي، نجم عن "تخريب متعمد".
جاء ذلك وفق ما صرح به العميد محمد رضا حسني آهنكر رئيس جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري، لموقع "انتخاب" الإيراني.
وفي 25 مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل مهندس وإصابة آخر جراء "حادث" وقع في وحدة أبحاث تابعة لها في منطقة بارشين، والتي تضم مجمعا عسكريا، تقول إسرائيل إنه يستخدم لإنتاج الصواريخ والذخائر والمتفجرات، وإجراء تجارب نووية.
وقال آهنكر: "الشهيد من وزارة الدفاع لم يكن الهدف، لكنه أصيب نتيجة تخريب صناعي. يجب أن نحبط مثل هذه التهديدات بالذكاء الاصطناعي".
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وقُتل المهندس إحسان غد بيجي وأصيب آخر من زملائه في حادث وقع في إحدى الوحدات البحثية التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بارشين، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وقتها إن الحديث يدور عن هجوم تم تنفيذه بطائرات دون طيار.
وفي الأشهر الأخيرة، أفادت تقارير إخبارية بسقوط عدد من القتلى العسكريين في الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم ضباط من الحرس الثوري، في حوادث لا يزال بعضها غامضا.
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