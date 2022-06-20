https://arabic.sputniknews.com/20220620/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لإطلاق-صاروخ-أونيكس-على-هدف-عسكري-أوكراني-1063911211.html
الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "أونيكس" على هدف عسكري أوكراني
الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "أونيكس" على هدف عسكري أوكراني
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة إطلاق صاروخ من طراز "أونيكس" على هدف عسكري أوكراني. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T12:44+0000
2022-06-20T12:44+0000
2022-06-20T13:02+0000
روسيا
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وأظهر الفيديو المنشور عملية إطلاق صاروخ "أونيكس" عالي الدقة من سفينة عسكرية تابعة لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن إطلاق الصاروخ جاء على هدف عسكري أوكراني واستطاع إصابة الهدف بدقة .وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ "أونيكس" مطار أرتسيز في منطقة أوديسا، ودمرت مراكز تحكم الطائرات المسيرة الأوكرانيةوقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا بصاروخ عالي الدقة من طراز "أونيكس"، ودمرت محطة لتوجيه طائرات "بيرقدار" المسيرة.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا
الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ "أونيكس" على هدف عسكري أوكراني
12:44 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 20.06.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة إطلاق صاروخ من طراز "أونيكس" على هدف عسكري أوكراني.
وأظهر الفيديو المنشور عملية إطلاق صاروخ "أونيكس" عالي الدقة من سفينة عسكرية تابعة لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن إطلاق الصاروخ جاء على هدف عسكري أوكراني واستطاع إصابة الهدف بدقة .
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ "أونيكس" مطار أرتسيز في منطقة أوديسا، ودمرت مراكز تحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مطار أرتسيز في مقاطعة أوديسا بصاروخ عالي الدقة من طراز "أونيكس"، ودمرت محطة لتوجيه طائرات "بيرقدار" المسيرة.
هذا وتواصل القوات المسلحة
الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.