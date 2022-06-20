https://arabic.sputniknews.com/20220620/القوات-اليمنية-المشتركة-تعلن-إسقاط-طائرة-هجومية-لـ-أنصار-الله-في-أجواء-محافظة-تعز-1063921464.html
القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة هجومية لـ "أنصار الله" في أجواء محافظة تعز
القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة هجومية لـ "أنصار الله" في أجواء محافظة تعز
أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله"، في أجواء محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:55+0000
2022-06-20T14:55+0000
2022-06-20T14:55+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم "المقاومة الوطنية" إحدى تشكيلات القوات اليمنية المشتركة، عبر موقعها، إن "الدفاعات الجوية للقوات المشتركة اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة هجومية للميلشيات الحوثية في سماء مديرية مَوزع غربي تعز".ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي بالطائرة المُسيرة.وفي الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الحوثي-استمرار-الحصار-ورفض-تنفيذ-بنود-الهدنة-يؤكد-جريمة-استخدام-التجويع-سلاحا-ضد-الشعب-اليمني-1063885460.html
https://arabic.sputniknews.com/20220619/مفاوض-في-جماعة-أنصار-الله-السعودية-من-بيدها-قرار-الحرب-والسلم-في-اليمن-1063885323.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن
القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرة هجومية لـ "أنصار الله" في أجواء محافظة تعز
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أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله"، في أجواء محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية لمدة شهرين.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم "المقاومة الوطنية" إحدى تشكيلات القوات اليمنية المشتركة، عبر موقعها، إن "الدفاعات الجوية للقوات المشتركة اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة هجومية للميلشيات الحوثية في سماء مديرية مَوزع غربي تعز".
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الجوي بالطائرة المُسيرة.
وفي الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.
وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.