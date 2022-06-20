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https://arabic.sputniknews.com/20220620/الكرملين-يعلق-على-احتمال-عودة-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-1063902107.html
الكرملين يعلق على احتمال عودة المفاوضات الروسية الأوكرانية
الكرملين يعلق على احتمال عودة المفاوضات الروسية الأوكرانية
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات كييف بشأن احتمال إعادة إحياء المفاوضات بين موسكو وكييف. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T10:41+0000
2022-06-20T10:41+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "هذه الحالة هي عملية تفاوض أوكرانية لا دخل لنا فيها".وأضاف بيسكوف، قائلا: "خطط استئناف المفاوضات مع روسيا في أغسطس/ آب، إن كان هذا العرض مهما لعملية المفاوضات باللغة الأوكرانية".وكان لافروف قد أعلن، في وقت سابق، أن تأكيد كييف على ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي تكتل عسكري، وكذلك فهم الوفد الأوكراني أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس هي أمر منته، يعد تقدما كبيرا في المفاوضات الأوكرانية الروسية.واستضافت إسطنبول مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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روسيا

الكرملين يعلق على احتمال عودة المفاوضات الروسية الأوكرانية

10:41 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات كييف بشأن احتمال إعادة إحياء المفاوضات بين موسكو وكييف.
وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "هذه الحالة هي عملية تفاوض أوكرانية لا دخل لنا فيها".
وأضاف بيسكوف، قائلا: "خطط استئناف المفاوضات مع روسيا في أغسطس/ آب، إن كان هذا العرض مهما لعملية المفاوضات باللغة الأوكرانية".
وكان لافروف قد أعلن، في وقت سابق، أن تأكيد كييف على ضرورة ضمان الوضع غير النووي لأوكرانيا وعدم انضمامها لأي تكتل عسكري، وكذلك فهم الوفد الأوكراني أن قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس هي أمر منته، يعد تقدما كبيرا في المفاوضات الأوكرانية الروسية.
واستضافت إسطنبول مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
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