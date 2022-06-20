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https://arabic.sputniknews.com/20220620/المتحدث-باسم-الجيش-الإيراني-التنسيق-الإسرائيلي-الخليجي-علامة-يأس-1063908539.html
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التنسيق الإسرائيلي الخليجي "علامة يأس"
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التنسيق الإسرائيلي الخليجي "علامة يأس"
قال العميد أبو الفضل شكرجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن تحركات إسرائيل في المنطقة وبعض الدول الخليجية هو بمثابة "علامة... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T12:00+0000
2022-06-20T12:00+0000
بيني غانتس
إيران
إسرائيل
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جاء ذلك في مقابلة خاصة مع وكالة تسنيم الإيرانية، عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تطرق فيها لتحالف دفاعي إقليمي يتم بلورته حاليا بين بلاده ودول خليجية.وقال شكرجي إن تحركات إسرائيل في المنطقة مع بعض الدول العربية في الخليج هو بمثابة "علامة يأس النظام الصهيوني"، وفق قوله.وبشأن سبب إقامة إسرائيل علاقات مع بعض دول المنطقة أضاف: "المسؤولون الصهاينة المجرمون أقروا بالانهيار السريع لنظامهم المتعطش للدماء".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال غانتس خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية بالكنيست: "نحرز تقدما مع البنتاغون في برنامج تعاون إقليمي آمل أن يتم دفعه للأمام خلال زيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في الشرق الأوسط".وأضاف غانتس أن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس الأمريكي الشهر المقبل.وفي الفترة بين 13- 16 يوليو/تموز المقبل سيزور بايدن إسرائيل ومنها بطائرة مباشرة إلى السعودية حيث يلتقي هناك بزعماء عرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/غانتس-إذا-مست-إيران-إسرائيليين-سنرد-بقوة-في-أي-وقت-ومكان-1063899121.html
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بيني غانتس, إيران, إسرائيل

المتحدث باسم الجيش الإيراني: التنسيق الإسرائيلي الخليجي "علامة يأس"

12:00 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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قال العميد أبو الفضل شكرجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن تحركات إسرائيل في المنطقة وبعض الدول الخليجية هو بمثابة "علامة يأس".
جاء ذلك في مقابلة خاصة مع وكالة تسنيم الإيرانية، عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تطرق فيها لتحالف دفاعي إقليمي يتم بلورته حاليا بين بلاده ودول خليجية.
وقال شكرجي إن تحركات إسرائيل في المنطقة مع بعض الدول العربية في الخليج هو بمثابة "علامة يأس النظام الصهيوني"، وفق قوله.
وبشأن سبب إقامة إسرائيل علاقات مع بعض دول المنطقة أضاف: "المسؤولون الصهاينة المجرمون أقروا بالانهيار السريع لنظامهم المتعطش للدماء".
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
غانتس: إذا مست إيران إسرائيليين سنرد بقوة في أي وقت ومكان
10:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال غانتس خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية بالكنيست: "نحرز تقدما مع البنتاغون في برنامج تعاون إقليمي آمل أن يتم دفعه للأمام خلال زيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في الشرق الأوسط".
وأضاف غانتس أن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس الأمريكي الشهر المقبل.
وفي الفترة بين 13- 16 يوليو/تموز المقبل سيزور بايدن إسرائيل ومنها بطائرة مباشرة إلى السعودية حيث يلتقي هناك بزعماء عرب.
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