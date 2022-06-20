https://arabic.sputniknews.com/20220620/المتحدث-باسم-الجيش-الإيراني-التنسيق-الإسرائيلي-الخليجي-علامة-يأس-1063908539.html

المتحدث باسم الجيش الإيراني: التنسيق الإسرائيلي الخليجي "علامة يأس"

المتحدث باسم الجيش الإيراني: التنسيق الإسرائيلي الخليجي "علامة يأس"

قال العميد أبو الفضل شكرجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، إن تحركات إسرائيل في المنطقة وبعض الدول الخليجية هو بمثابة "علامة... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T12:00+0000

2022-06-20T12:00+0000

2022-06-20T12:00+0000

بيني غانتس

إيران

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع وكالة تسنيم الإيرانية، عقب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تطرق فيها لتحالف دفاعي إقليمي يتم بلورته حاليا بين بلاده ودول خليجية.وقال شكرجي إن تحركات إسرائيل في المنطقة مع بعض الدول العربية في الخليج هو بمثابة "علامة يأس النظام الصهيوني"، وفق قوله.وبشأن سبب إقامة إسرائيل علاقات مع بعض دول المنطقة أضاف: "المسؤولون الصهاينة المجرمون أقروا بالانهيار السريع لنظامهم المتعطش للدماء".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال غانتس خلال اجتماع لجنة الأمن والخارجية بالكنيست: "نحرز تقدما مع البنتاغون في برنامج تعاون إقليمي آمل أن يتم دفعه للأمام خلال زيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في الشرق الأوسط".وأضاف غانتس أن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس الأمريكي الشهر المقبل.وفي الفترة بين 13- 16 يوليو/تموز المقبل سيزور بايدن إسرائيل ومنها بطائرة مباشرة إلى السعودية حيث يلتقي هناك بزعماء عرب.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/غانتس-إذا-مست-إيران-إسرائيليين-سنرد-بقوة-في-أي-وقت-ومكان-1063899121.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بيني غانتس, إيران, إسرائيل