https://arabic.sputniknews.com/20220620/المدفعية-الأوكرانية-تقصف-بلدة-سوزيمكا-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1063888622.html
المدفعية الأوكرانية تقصف بلدة سوزيمكا في مقاطعة بريانسك الروسية
المدفعية الأوكرانية تقصف بلدة سوزيمكا في مقاطعة بريانسك الروسية
أعلن محافظ مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الاثنين، أن بلدة سوزيمكا تعرضت لقصف مدفعي أوكراني، ما أدى إلى تدمير بعض المنازل وإصابات عدد من... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T05:57+0000
2022-06-20T05:57+0000
2022-06-20T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المحافظ بوغوماز على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": في وقت مبكر من صباح اليوم، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بلدة سوزيمكا، ونفذ القصف نتيجة ضربة انتقامية.وأضاف المحافظ، قائلا: "تم إخماد الحريق الذي تسبب به القصف بسرعة ووفقًا للمعلومات الأولية تضررت عدة منازل وأشياء، بالإضافة إلى إصابات بين المدنيين".وتعرضت مقاطعة بريانسك الروسية، في وقت سابق، إلى هجوم صاروخي من الجانب الأوكراني، حيث أدت الضربات إلى اندلاع حرائق مختلفة طالت مستودعا كبيرا للنفط غربي المقاطعة.يشار إلى أن الأزمة الأوكرانية بدأت في التصاعد بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة بها في الـ24 من فبراير/شباط، عقب تقدم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بطلب للمساعدة في صد القوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المدفعية الأوكرانية تقصف بلدة سوزيمكا في مقاطعة بريانسك الروسية
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أعلن محافظ مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم الاثنين، أن بلدة سوزيمكا تعرضت لقصف مدفعي أوكراني، ما أدى إلى تدمير بعض المنازل وإصابات عدد من السكان.
وقال المحافظ بوغوماز على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": في وقت مبكر من صباح اليوم، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بلدة سوزيمكا، ونفذ القصف نتيجة ضربة انتقامية.
وأضاف المحافظ، قائلا: "تم إخماد الحريق الذي تسبب به القصف بسرعة ووفقًا للمعلومات الأولية تضررت عدة منازل وأشياء، بالإضافة إلى إصابات بين المدنيين".
وتعرضت مقاطعة بريانسك الروسية، في وقت سابق، إلى هجوم صاروخي من الجانب الأوكراني، حيث أدت الضربات إلى اندلاع حرائق مختلفة طالت مستودعا كبيرا للنفط غربي المقاطعة.
يشار إلى أن الأزمة الأوكرانية بدأت في التصاعد
بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة بها في الـ24 من فبراير/شباط، عقب تقدم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بطلب للمساعدة في صد القوات الأوكرانية.