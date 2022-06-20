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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-الأزمة-في-أوكرانيا-طويلة-الأمد-والغرب-لن-يتمكن-من-استعادة-ثقة-موسكو-1063943122.html
بيسكوف: الأزمة في أوكرانيا طويلة الأمد والغرب لن يتمكن من استعادة ثقة موسكو
بيسكوف: الأزمة في أوكرانيا طويلة الأمد والغرب لن يتمكن من استعادة ثقة موسكو
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا تعتقد أن الأزمة في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد، ودول الغرب لن تتمكن من إعادة ثقة موسكو. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T22:57+0000
2022-06-20T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
دميتري بيسكوف
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كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق اليوم، إن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متورطون في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم على الجرائم.وقال بيسكوف "إنهم جنود مرتزقة وقد شاركوا في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا. شاركوا في قصف جيشنا ويجب محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها".وأضاف، "لن أخوض في شرح الجانب القانوني لأسرهم. هناك شيء واحد واضح لقد ارتكبوا جرائم. إنهم ليسوا من أفراد الجيش الأوكراني. واتفاقية جنيف لا تنطبق عليهم".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/بيسكوف-المرتزقة-الأمريكيون-المحتجزون-في-أوكرانيا-لا-يخضعون-لاتفاقية-جنيف-ويجب-محاسبتهم---1063932825.html
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أخبار أوكرانيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف: الأزمة في أوكرانيا طويلة الأمد والغرب لن يتمكن من استعادة ثقة موسكو

22:57 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 23:05 GMT 20.06.2022)
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا تعتقد أن الأزمة في أوكرانيا ستكون طويلة الأمد، ودول الغرب لن تتمكن من إعادة ثقة موسكو.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي": "نعم، ستكون أزمة طويلة، لكننا لن نثق بالغرب إطلاقا".

كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق اليوم، إن المرتزقة الأمريكيين المحتجزين في أوكرانيا متورطون في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم على الجرائم.
وقال بيسكوف "إنهم جنود مرتزقة وقد شاركوا في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا. شاركوا في قصف جيشنا ويجب محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها".
وأضاف، "لن أخوض في شرح الجانب القانوني لأسرهم. هناك شيء واحد واضح لقد ارتكبوا جرائم. إنهم ليسوا من أفراد الجيش الأوكراني. واتفاقية جنيف لا تنطبق عليهم".
دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف: المرتزقة الأمريكيون المحتجزون في أوكرانيا لا يخضعون لاتفاقية جنيف ويجب محاسبتهم
18:22 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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