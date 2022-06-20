https://arabic.sputniknews.com/20220620/خارجية-الاتحاد-الأوروبي-تدعو-لمساعدة-البلدان-المتضررة-من-أزمة-الغذاء-بشكل-عاجل-1063927428.html

خارجية الاتحاد الأوروبي تدعو لمساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء بشكل عاجل

خارجية الاتحاد الأوروبي تدعو لمساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء بشكل عاجل

وافق مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على استنتاجات بشأن استجابة فريق أوروبا لانعدام الأمن الغذائي العالمي، داعيا إلى زيادة الالتزامات... 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T16:16+0000

2022-06-20T16:16+0000

2022-06-20T16:16+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. وقال الوزراء في استنتاجات بعد المجلس: "يدعو المجلس المفوضية والدول الأعضاء إلى التعجيل بزيادة الالتزامات، باستخدام الأدوات المتاحة، في مجال المساعدة الإنسانية".كما دعا لاستخدام الدعم قصير الأجل المصمم خصيصا لأكثر الفئات ضعفا في البلدان والمناطق المتضررة، من أجل تقديم الدعم المحلي للإنتاج والوصول إلى الغذاء، بما في ذلك من خلال نهج الترابط بين الإنسانية والتنمية والسلام.وأشار الوزراء إلى أن من بين المتضررين من أزمة الغذاء البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الغذائية من أوكرانيا وروسيا، وتلك الحساسة لتأثير تغير المناخ.لذلك، دعا المجلس إلى استجابة عالمية شاملة في "تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع دعم الانتقال نحو نظم غذائية مستدامة وتعزيز المرونة" من خلال الاستثمار في سلاسل القيمة الغذائية، وتنويع التدفقات التجارية والإنتاج.وأيضا إلى جانب الحد من استخدام الوقود الأحفوري، واستخدام الأسمدة بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز التعاون في مجال المياه بين البلدان، وتحسين إدارة الأراضي، وتطوير الأسواق المحلية والإقليمية، وتزويد الشركات الصغيرة بإمكانية الوصول إلى تلك الأسواق.كما شجع المجلس الدول الأعضاء على "الاستمرار في تسهيل الإمداد السريع للمدخلات الرئيسية لمزيد من الإنتاج لأوكرانيا، ولا سيما الأسمدة والأعلاف الحيوانية والبذور والوقود".في وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد عوائق أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن السفن التي تحمل القمح ستكون قادرة على مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا أزالت كييف الألغام التي نشرتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لفرض-عقوبات-على-شركائه--1063925909.html

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أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد