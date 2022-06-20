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رئيسة الوزراء الفرنسية تعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية
رئيسة الوزراء الفرنسية تعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية
علقت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، على الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد، وأدت إلى فشل منح الغالبية لأي حزب في البرلمان. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:17+0000
2022-06-20T06:17+0000
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وقالت بورن إن "نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد وفشلت في منح الغالبية لأي حزب تشكل خطرا على البلاد، متعهدة أن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.وأكدت في تصريح لها أن "هذا الوضع يشكل خطرا على البلاد، بالنظر إلى التحديات التي علينا مواجهتها"، مضيفة: "سوف نعمل اعتبارا من الغد على بناء غالبية" قادرة على العمل.وخسر تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان، أمس الأحد، بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين.فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، وحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
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العالم

رئيسة الوزراء الفرنسية تعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية

06:17 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTIAN HARTMANNرئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن
رئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTIAN HARTMANN
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علقت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، على الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد، وأدت إلى فشل منح الغالبية لأي حزب في البرلمان.
وقالت بورن إن "نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد وفشلت في منح الغالبية لأي حزب تشكل خطرا على البلاد، متعهدة أن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.
وأكدت في تصريح لها أن "هذا الوضع يشكل خطرا على البلاد، بالنظر إلى التحديات التي علينا مواجهتها"، مضيفة: "سوف نعمل اعتبارا من الغد على بناء غالبية" قادرة على العمل.
وخسر تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان، أمس الأحد، بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين.
فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، وحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
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