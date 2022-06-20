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https://arabic.sputniknews.com/20220620/ظهور-حيوان-نادر-في-نهر-دجلة-بالعراق-فيديو-1063890411.html
ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق... فيديو
ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق... فيديو
تناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان نادر في نهر دجلة في العراق، وتحديدا في ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T06:49+0000
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وقالت صحيفة "الوفد" إن هذا الحيوان هو كلب الماء الأوراسي، وحدثت ولادته نتيجة طفرة المهاق، وأن هذه الولادة تحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط وثاني تسجيل في العالم للطفرة .ويظهر الفيديو اكتشاف صياد عراقي لهذا الحيوان هو في الشهر الثالث من عمره، ويمتاز لون جلده باللون الوردي أما عيناه فحمراء وأظافره بيضاء اللون .
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ظهور حيوان نادر في نهر دجلة بالعراق... فيديو

06:49 GMT 20.06.2022 (تم التحديث: 06:50 GMT 20.06.2022)
© Sputnik . Nazek Mohammedإحدى ضفتي نهر دجلة
إحدى ضفتي نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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تناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق ظهور حيوان نادر في نهر دجلة في العراق، وتحديدا في ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين.
وقالت صحيفة "الوفد" إن هذا الحيوان هو كلب الماء الأوراسي، وحدثت ولادته نتيجة طفرة المهاق، وأن هذه الولادة تحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط وثاني تسجيل في العالم للطفرة .
ويظهر الفيديو اكتشاف صياد عراقي لهذا الحيوان هو في الشهر الثالث من عمره، ويمتاز لون جلده باللون الوردي أما عيناه فحمراء وأظافره بيضاء اللون .
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