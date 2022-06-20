عائلة بوم تدخل النجومية بسبب بث مباشر لـ"حياتها الشخصية"... فيديو
© Sputnik . Ilya Naymushin / الذهاب إلى بنك الصوربومة قطبية في حديقة النباتات والحيوانات "رويف روتشي" في كراسنويارسك الروسية، 1 نوفمبر 2011
© Sputnik . Ilya Naymushin/
أثبتت الحياة البرية أنها كثيرة الأهمية بالنسبة للمتابعين، حيث حصدت قناة على يوتيوب مشاهدات كبيرة جدا، بعد بدء بث مباشر مستمر للقطات حية من داخل أعشاش الطيور، مثل عائلة من طيور البوم، التي تابع حياتها الكثيرون حول العالم وفي بريطانيا وغيرها من الدول.
قام روبرت فولر، وهو ناشط في مجال الحياة البرية، بتركيب شبكة من كاميرات الويب السرية داخل أعشاش بومة الحظيرة والبومة السمراء والطيور وغيرها.
تقوم شبكة الكاميرات هذه ببث الفيديو والصوت بشكل مباشر ومستمر على قناة "Fuller" الموجودة على "يوتيوب"، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.
وفرت الكاميرات سلسلة مشاهد جميلة ونظرة مختلفة وفريدة للحياة البرية بالنسبة لجمهور المتابعين.
وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، استبدلت الحانات وصالة البولينغ في هولندا التغطية الرياضية بالبث الحي للحياة البرية المقدم على هذه القناة.
ويبدو، أن الحياة الشخصية لطيور البوم من داخل عشها، قد حازت أيضا على اهتمام المتابعين، حيث يشاهد البث يوميا حوالي 20 ألف شخص من جميع دول العالم من بينها الفلبين وكوريا الجنوبية وغيرها.
I'm also on @BBCLookNorth tonight when I'll get to 'meet' one of the fans of my YouTube Livestream.— Robert E Fuller (@RobertEFuller) June 15, 2022
Niels van Dalen shows my live birdcams to patrons of his bowling bar in the Netherlands 🍺🎳He's been invited to tell me why on a live broadcast of @BBCLookNorth tonight at 6.30pm pic.twitter.com/f9HdSuz9ex
ويقول فولر على موقعه في الانترنت: "لدي أكثر من 100 كاميرا خفية موضوعة في حديقتي والريف المحيط بمعرض الفن الخاص بي حتى أتمكن في أي وقت من مشاهدة الحياة البرية التي تزورها".
وتعرض إحدى القنوات شاشة تتضمن لقطات لبث مجموع الكاميرات بشكل مستمر، الأمر الذي حصد الكثير من المشاهدات حول العالم.