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https://arabic.sputniknews.com/20220620/عائلة-بوم-تدخل-النجومية-بسبب-بث-مباشر-لـحياتها-الشخصية-فيديو--1063936961.html
عائلة بوم تدخل النجومية بسبب بث مباشر لـ"حياتها الشخصية"... فيديو
عائلة بوم تدخل النجومية بسبب بث مباشر لـ"حياتها الشخصية"... فيديو
أثبتت الحياة البرية أنها كثيرة الأهمية بالنسبة للمتابعين، حيث حصدت قناة على يوتيوب مشاهدات كبيرة جدا، بعد بدء بث مباشر مستمر للقطات حية من داخل أعشاش الطيور،... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T20:03+0000
2022-06-20T20:03+0000
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قام روبرت فولر، وهو ناشط في مجال الحياة البرية، بتركيب شبكة من كاميرات الويب السرية داخل أعشاش بومة الحظيرة والبومة السمراء والطيور وغيرها.تقوم شبكة الكاميرات هذه ببث الفيديو والصوت بشكل مباشر ومستمر على قناة "Fuller" الموجودة على "يوتيوب"، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، استبدلت الحانات وصالة البولينغ في هولندا التغطية الرياضية بالبث الحي للحياة البرية المقدم على هذه القناة.ويبدو، أن الحياة الشخصية لطيور البوم من داخل عشها، قد حازت أيضا على اهتمام المتابعين، حيث يشاهد البث يوميا حوالي 20 ألف شخص من جميع دول العالم من بينها الفلبين وكوريا الجنوبية وغيرها.وتعرض إحدى القنوات شاشة تتضمن لقطات لبث مجموع الكاميرات بشكل مستمر، الأمر الذي حصد الكثير من المشاهدات حول العالم.
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نادي الفيديو, مجتمع

عائلة بوم تدخل النجومية بسبب بث مباشر لـ"حياتها الشخصية"... فيديو

20:03 GMT 20.06.2022
© Sputnik . Ilya Naymushin / الذهاب إلى بنك الصوربومة قطبية في حديقة النباتات والحيوانات "رويف روتشي" في كراسنويارسك الروسية، 1 نوفمبر 2011
بومة قطبية في حديقة النباتات والحيوانات رويف روتشي في كراسنويارسك الروسية، 1 نوفمبر 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© Sputnik . Ilya Naymushin
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أثبتت الحياة البرية أنها كثيرة الأهمية بالنسبة للمتابعين، حيث حصدت قناة على يوتيوب مشاهدات كبيرة جدا، بعد بدء بث مباشر مستمر للقطات حية من داخل أعشاش الطيور، مثل عائلة من طيور البوم، التي تابع حياتها الكثيرون حول العالم وفي بريطانيا وغيرها من الدول.
قام روبرت فولر، وهو ناشط في مجال الحياة البرية، بتركيب شبكة من كاميرات الويب السرية داخل أعشاش بومة الحظيرة والبومة السمراء والطيور وغيرها.
تقوم شبكة الكاميرات هذه ببث الفيديو والصوت بشكل مباشر ومستمر على قناة "Fuller" الموجودة على "يوتيوب"، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

وفرت الكاميرات سلسلة مشاهد جميلة ونظرة مختلفة وفريدة للحياة البرية بالنسبة لجمهور المتابعين.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، استبدلت الحانات وصالة البولينغ في هولندا التغطية الرياضية بالبث الحي للحياة البرية المقدم على هذه القناة.
ويبدو، أن الحياة الشخصية لطيور البوم من داخل عشها، قد حازت أيضا على اهتمام المتابعين، حيث يشاهد البث يوميا حوالي 20 ألف شخص من جميع دول العالم من بينها الفلبين وكوريا الجنوبية وغيرها.

ويقول فولر على موقعه في الانترنت: "لدي أكثر من 100 كاميرا خفية موضوعة في حديقتي والريف المحيط بمعرض الفن الخاص بي حتى أتمكن في أي وقت من مشاهدة الحياة البرية التي تزورها".

وتعرض إحدى القنوات شاشة تتضمن لقطات لبث مجموع الكاميرات بشكل مستمر، الأمر الذي حصد الكثير من المشاهدات حول العالم.
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