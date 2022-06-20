https://arabic.sputniknews.com/20220620/كوريا-الشمالية-تسجل-18-ألف-إصابة-جديدة-بالحمى-وسط-تفشي-كورونا-1063887291.html
كوريا الشمالية تسجل 18 ألف إصابة جديدة بالحمى وسط تفشي كورونا
كوريا الشمالية تسجل 18 ألف إصابة جديدة بالحمى وسط تفشي كورونا
أعلنت كوريا الشمالية، الاثنين، تسجيل 18 ألفا و820 حالة إصابة جديدة بالحمى وسط أول انتشار رسمي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T01:31+0000
2022-06-20T01:31+0000
2022-06-20T01:31+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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وبشكل عام أظهر أكثر من 4.6 مليون شخص أعراض الحمى منذ ظهور المرض لأول مرة في منتصف شهر مايو.وفي وقت سابق، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, فيروس كورونا
كوريا الشمالية تسجل 18 ألف إصابة جديدة بالحمى وسط تفشي كورونا
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أعلنت كوريا الشمالية، الاثنين، تسجيل 18 ألفا و820 حالة إصابة جديدة بالحمى وسط أول انتشار رسمي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبشكل عام أظهر أكثر من 4.6 مليون شخص أعراض الحمى منذ ظهور المرض لأول مرة في منتصف شهر مايو
.
وفي وقت سابق، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.