عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/كوريا-الشمالية-تسجل-18-ألف-إصابة-جديدة-بالحمى-وسط-تفشي-كورونا-1063887291.html
كوريا الشمالية تسجل 18 ألف إصابة جديدة بالحمى وسط تفشي كورونا
كوريا الشمالية تسجل 18 ألف إصابة جديدة بالحمى وسط تفشي كورونا
أعلنت كوريا الشمالية، الاثنين، تسجيل 18 ألفا و820 حالة إصابة جديدة بالحمى وسط أول انتشار رسمي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T01:31+0000
2022-06-20T01:31+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/97/1044729764_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_36c51644d25669428248cabf8ca87578.jpg
وبشكل عام أظهر أكثر من 4.6 مليون شخص أعراض الحمى منذ ظهور المرض لأول مرة في منتصف شهر مايو.وفي وقت سابق، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104472/97/1044729764_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c2198c3e8992a4e6965e9bfe9001fc93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, فيروس كورونا

كوريا الشمالية تسجل 18 ألف إصابة جديدة بالحمى وسط تفشي كورونا

01:31 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / Kim Won Jinفيروس كورونا - بيونغ يانغ، كوريا الشمالية فبراير 2020
فيروس كورونا - بيونغ يانغ، كوريا الشمالية فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / Kim Won Jin
تابعنا عبرTelegram
أعلنت كوريا الشمالية، الاثنين، تسجيل 18 ألفا و820 حالة إصابة جديدة بالحمى وسط أول انتشار رسمي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبشكل عام أظهر أكثر من 4.6 مليون شخص أعراض الحمى منذ ظهور المرض لأول مرة في منتصف شهر مايو.
وفي وقت سابق، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيونغ يانغ إلى إطلاق مفاوضات عاجلة مع الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الإنساني للبلاد في حربها ضد كورونا، كما حث السلطات الكورية الشمالية على تسهيل عودة الأمم المتحدة وغيرها من الموظفين الدوليين إلى الدولة للمساعدة في تقديم خدمات الدعم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала