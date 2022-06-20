عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مبابي-يهاجم-الاتحاد-الفرنسي-تجاهل-الإساءات-العنصرية-التي-تعرضت-لها--1063918472.html
مبابي يهاجم: الاتحاد الفرنسي تجاهل الإساءات العنصرية التي تعرضت لها
مبابي يهاجم: الاتحاد الفرنسي تجاهل الإساءات العنصرية التي تعرضت لها
اتهم كيليان مبابي، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) بنفي وابل من الإساءات العنصرية التي دفعته إلى التفكير في الانسحاب من المنتخب الفرنسي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:33+0000
2022-06-20T14:33+0000
العالم
مبابي
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_903d1476c0902f66cc79bcfe90dfcba4.jpg
وعانى اللاعب الفرنسي، الذي ساعد منتخب بلاده على تحقيق المجد في نهائيات كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما فقط، من انتهاكات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خروج بلاده من بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي، بحسب موقع "skysports".وأهدر مهاجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء قاتلة حيث عانت فرنسا من خروج مفاجئ أمام سويسرا بركلات الترجيح في دور الستة عشر.وقال رئيس الاتحاد لكرة القدم نويل لو غرايت لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إنه أجرى محادثات مع مبابي بعد البطولة، الذي أشار إلى استعداده للخروج من البطولات العالمية لأنه شعر أنه لم يحصل على المستوى المناسب من الدعم.وقال لو غرايت: "كان يعتقد أن الاتحاد لم يدافع عنه بعد أن أهدر ركلة جزاء وانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يعد يريد اللعب مع منتخب فرنسا".ومع ذلك، لجأ مبابي إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد لتقديم وجهة نظر مختلفة حول المحادثة مع رئيس الاتحاد، الذي يقول إنه تغاضى عن مزاعمه بالعنصرية.وعاد مبابي للعب مع منتخب فرنسا، وسجل في نصف النهائي ونهائي مشوارهم المنتصر في دوري الأمم، وضمن أيضا مكانهم في مونديال قطر بأربعة أهداف ضد كازاخستان في نوفمبر/ تشرين الثاني.يأتي بيان مبابي بعد أن نشر "فيفا" تقريره عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وجد أن أكثر من نصف اللاعبين الذين لعبوا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس الأمم الأفريقية تعرضوا للإساءة عبر الإنترنت قبل وأثناء وبعد المباراة، بأكثر من 80%، والتي كانت تنطوي على إهانات عنصرية وكراهية المثليين.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مبابي-ينقذ-الديوك-ويخطف-تعادلا-مع-النمسا-فيديو-1063414178.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52fd89143144e40850ecbe963ef2ce3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مبابي, أخبار فرنسا

مبابي يهاجم: الاتحاد الفرنسي تجاهل الإساءات العنصرية التي تعرضت لها

14:33 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEالفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
تابعنا عبرTelegram
اتهم كيليان مبابي، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) بنفي وابل من الإساءات العنصرية التي دفعته إلى التفكير في الانسحاب من المنتخب الفرنسي.
وعانى اللاعب الفرنسي، الذي ساعد منتخب بلاده على تحقيق المجد في نهائيات كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما فقط، من انتهاكات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خروج بلاده من بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي، بحسب موقع "skysports".
وأهدر مهاجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء قاتلة حيث عانت فرنسا من خروج مفاجئ أمام سويسرا بركلات الترجيح في دور الستة عشر.
وقال رئيس الاتحاد لكرة القدم نويل لو غرايت لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إنه أجرى محادثات مع مبابي بعد البطولة، الذي أشار إلى استعداده للخروج من البطولات العالمية لأنه شعر أنه لم يحصل على المستوى المناسب من الدعم.
وقال لو غرايت: "كان يعتقد أن الاتحاد لم يدافع عنه بعد أن أهدر ركلة جزاء وانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يعد يريد اللعب مع منتخب فرنسا".
لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
مبابي ينقذ الديوك ويخطف تعادلا مع النمسا... فيديو
10 يونيو, 21:48 GMT
ومع ذلك، لجأ مبابي إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد لتقديم وجهة نظر مختلفة حول المحادثة مع رئيس الاتحاد، الذي يقول إنه تغاضى عن مزاعمه بالعنصرية.
وغرد مبابي: "في الواقع شرحت له جيدا أن الأمر يتعلق بالعنصرية وليس بالعقوبة. لكنه خلص إلى أنه لم تكن هناك عنصرية".
وعاد مبابي للعب مع منتخب فرنسا، وسجل في نصف النهائي ونهائي مشوارهم المنتصر في دوري الأمم، وضمن أيضا مكانهم في مونديال قطر بأربعة أهداف ضد كازاخستان في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يأتي بيان مبابي بعد أن نشر "فيفا" تقريره عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والذي وجد أن أكثر من نصف اللاعبين الذين لعبوا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس الأمم الأفريقية تعرضوا للإساءة عبر الإنترنت قبل وأثناء وبعد المباراة، بأكثر من 80%، والتي كانت تنطوي على إهانات عنصرية وكراهية المثليين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала