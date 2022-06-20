https://arabic.sputniknews.com/20220620/محكمة-يابانية-عدم-اعتراف-الدولة-بزواج-المثليين-دستوري-1063911647.html
محكمة يابانية: عدم اعتراف الدولة بزواج المثليين دستوري
محكمة يابانية: عدم اعتراف الدولة بزواج المثليين دستوري
قضت محكمة يابانية، اليوم الاثنين، بأن عدم اعتراف الدولة بزواج المثليين أمر دستوري. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T12:46+0000
2022-06-20T12:46+0000
2022-06-20T12:46+0000
مثلي الجنس
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ورفضت محكمة مقاطعة أوساكا غربي اليابان الحجج المقدمة من ثلاثة أزواج مثليين كجزء من سلسلة دعاوى رفعها ناشطون يطالبون بالمساواة في الزواج، بحسب "فرانس برس".وجاء في قرار المحكمة: "من منظور الكرامة الفردية يمكن القول إنه من الضروري أن ندرك فوائد الاعتراف علنا بالأزواج المثليين من خلال الاعتراف الرسمي".ولكن عدم الاعتراف الحالي بمثل هذه الزيجات "لا يعتبر انتهاكا... للدستور"، وفقا للحكم الذي اعتبر أيضا أن "النقاش العام بشأن النظام المناسب لهذا الأمر (الزواج) لم يحدث".وقال أكيوشي ميوا المحامي الذي يمثل المدعين في القضية إنه "صُدم" من عدم رغبة المحكمة في التدخل في المناقشة.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/زرع-ثقافة-المثلية-الجنسية-في-أفلام-الكرتون-والضحايا-هم-الأطفال-1063635021.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مثلي الجنس
محكمة يابانية: عدم اعتراف الدولة بزواج المثليين دستوري
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قضت محكمة يابانية، اليوم الاثنين، بأن عدم اعتراف الدولة بزواج المثليين أمر دستوري.
ورفضت محكمة مقاطعة أوساكا غربي اليابان الحجج المقدمة من ثلاثة أزواج مثليين كجزء من سلسلة دعاوى رفعها ناشطون يطالبون بالمساواة في الزواج، بحسب "فرانس برس".
وجاء في قرار المحكمة: "من منظور الكرامة الفردية يمكن القول إنه من الضروري أن ندرك فوائد الاعتراف علنا بالأزواج المثليين
من خلال الاعتراف الرسمي".
ولكن عدم الاعتراف الحالي بمثل هذه الزيجات "لا يعتبر انتهاكا... للدستور"، وفقا للحكم الذي اعتبر أيضا أن "النقاش العام بشأن النظام المناسب لهذا الأمر (الزواج) لم يحدث".
وقال أكيوشي ميوا المحامي الذي يمثل المدعين في القضية إنه "صُدم" من عدم رغبة المحكمة في التدخل في المناقشة.