https://arabic.sputniknews.com/20220620/مصر-والاتحاد-الأوروبي-يشددان-على-أهمية-الوصول-لاتفاق-قانوني-ملزم-حول-سد-النهضة-1063917429.html
مصر والاتحاد الأوروبي يشددان على أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
مصر والاتحاد الأوروبي يشددان على أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
أكد الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول أزمة سد النهضة الإثيوبي. 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T14:09+0000
2022-06-20T14:09+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي ومصر في بيان مشترك صدر خلال الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الجانبين: "رحب الاتحاد الأوروبي ومصر بقرار مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي في أيلول/سبتمبر 2021 بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم مقبول للطرفين حول ملء وتشغيل السد".وشدد الاتحاد الأوروبي على استعداده لدعم المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة.وحسب البيان، فإن القاهرة وبروكسل أكدتا أن حل أزمة سد النهضة سيساهم في خلق فرص كبيرة للاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمائي في منطقة حوض النيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/السيسي-عن-أزمة-سد-النهضة-كلامي-ليس-كثيرا-ولكن-لن-يقترب-أحد-من-مياه-مصر-1063563777.html
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أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار سد النهضة الإثيوبي
مصر والاتحاد الأوروبي يشددان على أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة
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أكد الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
أمستردام - سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي ومصر في بيان مشترك صدر خلال الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الجانبين: "رحب الاتحاد الأوروبي ومصر بقرار مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي في أيلول/سبتمبر 2021 بشأن التوصل إلى اتفاق ملزم مقبول للطرفين حول ملء وتشغيل السد".
وأضاف البيان أن "الوصول إلى مثل هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن يعد أولوية للاتحاد الأوروبي ومصر لحماية أمن مصر المائي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وشدد الاتحاد الأوروبي على استعداده لدعم المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة.
وحسب البيان، فإن القاهرة وبروكسل أكدتا أن حل أزمة سد النهضة سيساهم في خلق فرص كبيرة للاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمائي في منطقة حوض النيل.