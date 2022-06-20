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https://arabic.sputniknews.com/20220620/مقتل-13-عسكريا-وجرح-اثنين-آخرين-إثر-اعتداء-إرهابي-يستهدف-حافلة-ركاب-في-ريف-الرقة-1063894660.html
مقتل 13 عسكريا وجرح اثنين آخرين إثر اعتداء إرهابي يستهدف حافلة ركاب في ريف الرقة
مقتل 13 عسكريا وجرح اثنين آخرين إثر اعتداء إرهابي يستهدف حافلة ركاب في ريف الرقة
أعلنت السلطات السورية، اليوم الاثنين، عن "استشهاد 13 عسكريا وجرح اثنين آخرين في الاعتداء الإرهابي" الذي استهدف حافلة ركاب على طريق "الزملة" ضمن جبل البشري في... 20.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-20T08:29+0000
2022-06-20T08:29+0000
العالم العربي
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وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، اليوم الأحد، أن "اعتداء إرهابيا استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة والأنباء الأولية تفيد بمقتل 13 جنديا".وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" أن "جميع ركاب الحافلة هم من عناصر الجيش السوري بينهم ضباطا.. وأن الحافلة مدنية".وتتوالى حوادث استهداف حافلات العسكرين السوريين، حيث أعلنت السلطات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عن إصابة 12 عنصر حفظ نظام، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم على الطريق الدولي دمشق - عمان في درعا.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/هجوم-إرهابي-في-محافظة-درعا-جنوبي-سوريا-1056705574.html
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العالم العربي

مقتل 13 عسكريا وجرح اثنين آخرين إثر اعتداء إرهابي يستهدف حافلة ركاب في ريف الرقة

08:29 GMT 20.06.2022
© AFP 2022 / SANAتفجير يستهدف حافلة مبيت عسكري في دمشق، سوريا 20 أكتوبر 2021
تفجير يستهدف حافلة مبيت عسكري في دمشق، سوريا 20 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / SANA
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أعلنت السلطات السورية، اليوم الاثنين، عن "استشهاد 13 عسكريا وجرح اثنين آخرين في الاعتداء الإرهابي" الذي استهدف حافلة ركاب على طريق "الزملة" ضمن جبل البشري في ريف الرقة.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، اليوم الأحد، أن "اعتداء إرهابيا استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة والأنباء الأولية تفيد بمقتل 13 جنديا".
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك" أن "جميع ركاب الحافلة هم من عناصر الجيش السوري بينهم ضباطا.. وأن الحافلة مدنية".
وتتوالى حوادث استهداف حافلات العسكرين السوريين، حيث أعلنت السلطات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عن إصابة 12 عنصر حفظ نظام، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم على الطريق الدولي دمشق - عمان في درعا.
هجوم إرهابي في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
سوريا... إصابة 12 عنصر حفظ نظام إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلتهم
19 يناير, 17:04 GMT
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