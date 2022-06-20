https://arabic.sputniknews.com/20220620/وكالة-كوريا-الشمالية-تتوقف-فجأة-عن-استيراد-من-الصين-منتجات-الوقاية-من-كورونا-1063901693.html

وكالة: كوريا الشمالية تتوقف فجأة عن استيراد من الصين منتجات الوقاية من كورونا

وكالة: كوريا الشمالية تتوقف فجأة عن استيراد من الصين منتجات الوقاية من كورونا

كشفت وكالة، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية توقفت فجأة عن استيراد منتجات الوقاية من (كوفيد-19) ومكافحته من الصين. 20.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-20T10:34+0000

2022-06-20T10:34+0000

2022-06-20T10:34+0000

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وأظهرت بيانات التجارة الصادرة عن بكين أن الخطوة اتخذتها بيونغ يانغ في شهر مايو/ أيار الماضي، بعدما اشترت الأخيرة أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي من كوريا الجنوبية في الأشهر السابقة، وفقا وكالة "رويترز".وانخفضت حالات الإصابة الجديدة بالحمى يوميا في كوريا الشمالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الحكومية، وذلك منذ أن اعترفت الدولة لأول مرة في منتصف مايو بأنها تحارب تفشي (كوفيد-19)، ولكنها لم تكشف بعد عن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.ولم تستورد كوريا الشمالية أي أقنعة للوجه أو موازين حرارة أو قفازات مطاطية أو أجهزة تهوية أو لقاحات من الصين في مايو، وفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية، اليوم الاثنين، وذلك بالمقارنة مع واردات أكثر من 10.6 مليون قناع طبي، وما يقرب من 95 ألف مقياس حرارة و1000 جهاز تهوية غير جراحي من الصين، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نيسان/ أبريل الماضيين.وأضافت "رويترز" أن صادرات الصين إلى كوريا الشمالية تراجعت بشكل عام بنسبة 85.2 في المئة إلى 14.51 مليون دولار في مايو من 98.1 مليون دولار في أبريل.وكانت أهم بنود صادرات بكين إلى بيونغ يانغ، فول الصويا، والسكر الحبيبي، ودقيق الصويا، ودقيق القمح.وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن كوريا الشمالية اشترت ما قيمته 2.97 مليون دولار من فول الصويا، و2.64 مليون دولار من السكر المحبب، و1.49 مليون دولار من دقيق فول الصويا، و846.598 دولار من دقيق القمح في مايو.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/كوريا-الشمالية-تلمح-إلى-إمكانية-تخفيف-قيود-كورونا-1062836027.html

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الصين, كوريا الشمالية, العالم, فيروس كورونا