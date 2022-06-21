https://arabic.sputniknews.com/20220621/ألمانيا-تعارض-خطة-أوروبية-لحظر-السيارات-العاملة-بالوقود-الأحفوري-1064005513.html
ألمانيا تعارض خطة أوروبية لحظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري
ألمانيا تعارض خطة أوروبية لحظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري
أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الثلاثاء، أن برلين لن توافق على خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر فعلي على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T17:20+0000
2022-06-21T17:20+0000
2022-06-21T17:20+0000
أخبار ألمانيا
انبعاثات السيارات
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وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت خفضا بنسبة 100% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الحديثة بحلول 2035.جاء ذلك في محاولة لخفض بنسبة 55% للانبعاثات التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض بحلول 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990، بحسب "رويترز".وهذا الاقتراح يعني أنه سيتعذر بيع سيارات تعمل بمحركات الاحتراق من ذلك التاريخ.وأيد مشرعو البرلمان الأوروبي المقترحات خلال الشهر الجاري قبل عقد محادثات مع دول الاتحاد بشأن القانون النهائي.وخلال اجتماع لاتحاد الصناعة الألماني، قال وزير المالية إن الحظر المقترح خطأ، مؤكدا أن بلاده لن توافق على هذا التشريع الأوروبي.وأضاف الوزير أن برلين ستبقى مع هذا رائدة لسوق السيارات الكهربائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/ألمانيا-تكشف-عن-واقع-مرير-وتبدأ-خطوات-لتخفيض-استهلاك-الغاز-وزيادة-التخزين-1063860296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, انبعاثات السيارات
ألمانيا تعارض خطة أوروبية لحظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري
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أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الثلاثاء، أن برلين لن توافق على خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر فعلي على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري اعتبار من عام 2035.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت خفضا بنسبة 100% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات
الحديثة بحلول 2035.
جاء ذلك في محاولة لخفض بنسبة 55% للانبعاثات التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض بحلول 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990، بحسب "رويترز".
وهذا الاقتراح يعني أنه سيتعذر بيع سيارات تعمل بمحركات الاحتراق من ذلك التاريخ.
وأيد مشرعو البرلمان الأوروبي المقترحات خلال الشهر الجاري قبل عقد محادثات مع دول الاتحاد بشأن القانون النهائي.
وخلال اجتماع لاتحاد الصناعة الألماني، قال وزير المالية إن الحظر المقترح خطأ، مؤكدا أن بلاده لن توافق على هذا التشريع الأوروبي.
وأضاف الوزير أن برلين ستبقى مع هذا رائدة لسوق السيارات الكهربائية.