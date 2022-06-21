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https://arabic.sputniknews.com/20220621/اختراق-علمي-قادر-في-وقت-قياسي-على-اكتشاف-ألزهايمر-في-مراحلة-المبكرة-بدقة-98-1063989488.html
اختراق علمي قادر في وقت قياسي على اكتشاف "ألزهايمر" في مراحلة المبكرة بدقة 98%
اختراق علمي قادر في وقت قياسي على اكتشاف "ألزهايمر" في مراحلة المبكرة بدقة 98%
طورت دراسة جديدة مسحا دماغيا بسيطا قادرا على الكشف عن الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة، وذلك في خطوة قد تشكل اختراقا علميا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:19+0000
2022-06-21T13:19+0000
مجتمع
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وطور باحثون من إمبريال كوليدج في لندن "خوارزمية" في إمكانها تشخيص الحالة بدقة تصل إلى 98 بالمئة، وتم اختبارها على أكثر من 400 شخص، ومن المتوقع اعتماد استخدامها بشكل رسمي من جانب إدارة الصحة الوطنية في بريطانيا مع حلول عام 2025، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتستخدم "الخوارزمية" تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي القياسية الموجودة في معظم المستشفيات لاستخراج النتيجة خلال 12 ساعة، وهو توقيت قياسي بالنظر إلى أن تشخيص الإصابة بمرض ألزهايمر في الوقت الحالي يتطلب شهورا، فضلا عن إجراء مجموعة من اختبارات الذاكرة والاختبارات المعرفية وعمليات المسح الدماغي.وتبحث هذه التقنية عن الحالات الشاذة في 115 منطقة من الدماغ، وتحليل ميزات مثل الحجم والشكل والملمس، الأمر الذي قد يساعد الخبراء في تحديد أسباب حالة فقدان الذاكرة تحديدا.واكتشف معدو الدراسة من خلال بحثهم أن هناك علامات مبكرة مفاجئة لمرض ألزهايمر في مناطق الدماغ التي لم ترتبط من قبل بالمرض، بما في ذلك المخيخ الذي ينظم النشاط البدني، والدماغ البطيني المرتبط بالبصر والسمع.وسبق أن تم استخدام التقنية من أجل مسح أورام النساء المصابات بسرطان المبيض، للحكم على كيفية تقدم السرطان.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/دراسة-القيلولة-المفرطة-خلال-النهار-قد-تكون-علامة-على-الإصابة-بألزهايمر-1060074562.html
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مجتمع, منوعات

اختراق علمي قادر في وقت قياسي على اكتشاف "ألزهايمر" في مراحلة المبكرة بدقة 98%

13:19 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Matt Rourkeمريض بمرض "ألزهايمر"
مريض بمرض ألزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مريض بمرض "ألزهايمر"
© AP Photo / Matt Rourke
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طورت دراسة جديدة مسحا دماغيا بسيطا قادرا على الكشف عن الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة، وذلك في خطوة قد تشكل اختراقا علميا.
وطور باحثون من إمبريال كوليدج في لندن "خوارزمية" في إمكانها تشخيص الحالة بدقة تصل إلى 98 بالمئة، وتم اختبارها على أكثر من 400 شخص، ومن المتوقع اعتماد استخدامها بشكل رسمي من جانب إدارة الصحة الوطنية في بريطانيا مع حلول عام 2025، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتستخدم "الخوارزمية" تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي القياسية الموجودة في معظم المستشفيات لاستخراج النتيجة خلال 12 ساعة، وهو توقيت قياسي بالنظر إلى أن تشخيص الإصابة بمرض ألزهايمر في الوقت الحالي يتطلب شهورا، فضلا عن إجراء مجموعة من اختبارات الذاكرة والاختبارات المعرفية وعمليات المسح الدماغي.
وتبحث هذه التقنية عن الحالات الشاذة في 115 منطقة من الدماغ، وتحليل ميزات مثل الحجم والشكل والملمس، الأمر الذي قد يساعد الخبراء في تحديد أسباب حالة فقدان الذاكرة تحديدا.
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دراسة: القيلولة المفرطة خلال النهار قد تكون علامة على الإصابة بألزهايمر
18 مارس, 17:31 GMT
واكتشف معدو الدراسة من خلال بحثهم أن هناك علامات مبكرة مفاجئة لمرض ألزهايمر في مناطق الدماغ التي لم ترتبط من قبل بالمرض، بما في ذلك المخيخ الذي ينظم النشاط البدني، والدماغ البطيني المرتبط بالبصر والسمع.
وسبق أن تم استخدام التقنية من أجل مسح أورام النساء المصابات بسرطان المبيض، للحكم على كيفية تقدم السرطان.
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