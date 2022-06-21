https://arabic.sputniknews.com/20220621/الخارجية-الإسرائيلية-زيارة-لابيد-لتركيا-في-موعدها-1063965337.html

الخارجية الإسرائيلية: زيارة لابيد لتركيا في موعدها

الخارجية الإسرائيلية: زيارة لابيد لتركيا في موعدها

قالت الخارجية الإسرائيلية إن زيارة يائير لابيد إلى تركيا، ستجرى في موعدها الخميس، وذلك رغم الزلزال السياسي الذي شهدته إسرائيل والمتمثل في قرار الائتلاف الحكومي... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T10:36+0000

2022-06-21T10:36+0000

2022-06-21T10:36+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وأوضحت أن وزير الخارجية سيصحب في رحلته مدير عام الوزارة ألون أوشبيز، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وكانت تقارير تداولتها وسائل إعلام عبرية، أمس الإثنين، أفادت بأن زيارة لابيد إلى تركيا قد يتم إلغاؤها على خلفية تبكير الانتخابات في إسرائيل.وأمس الأول (الأحد)، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا في 23 حزيران/ يونيو الجاري لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية".ومساء أمس الاثنين، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن "الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية أثمرت وأدت إلى إحباط عدة هجمات إيرانية على الأراضي التركية".وقال بينيت، في إفادة للصحفيين: "تمكنا بمشاركة قوات الأمن التركية من إلقاء القبض على مجموعة حاولت شن هجمات ضد إسرائيليين في تركيا".وأضاف: "لدينا مصلحة مشتركة مع الأتراك وهناك تعاون على جميع المستويات، وأشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشعبه على أنشطتهم".وكانت المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول، من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق في إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/بينيت-يعلن-القبض-على-مجموعة-حاولت-شن-هجمات-ضد-إسرائيليين-في-تركيا-1063918782.html

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